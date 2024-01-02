تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير

تعتبر أخبار الذهب الأصفر من أكثر الأخبار الرائدة خلال تلك الأيام فيتم الكثير بمعرفة التفاصيل كاملة عن أسعار الذهب وآخر التطورات الخاصة بأسعار الذهب خاصة مع الارتفاع الجنوني خلال الأيام الماضية مما يجعل المواطنين يركبو تفاصيل الذهب خلال تلك الأيام.



ما هي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤

‏فيعتبر أخبار الذهب من أكثر الأخبار الرائجة في خلال تلك الفترة فبين هبوط وصعود الذهب، تزداد الأخبار حول استقرار أسعار الذهب أو صعود مرة أخرى، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب خلال اليوم الثلاثاء وذلك من أجل معرفة كافة تفاصيل الذهب واخر الأخبار المتعلقة بالذهب وكيف يمكنك الشراء.



اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

بيع 3،617 جنيه

شراء 3،657 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب فى مصر

بيع 3،316 جنيه

شراء 3،347 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 3،165 جنيه

شراء 3،200 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 2،713 جنيه

شراء 2،743 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 14

بيع 2،110 جنيه

شراء 2،311 جنيه

سعر الذهب عيار 12

بيع 1،809 جنيه

شراء 1،826 جنيه

سعر الاونصة

بيع 112،493 جنيه

شراء 113،559 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 25،320 جنيه

شراء 25،600 جنيه

سعر الكيلو

بيع 3،617،143 جنيه

شراء 3،651،429 جنيه

سعر الذهب فى مصر بالمصعنية



‏وتختلف المصنعية للجرام الواحد من محل الو الاخر ولكن تتوسط المصنعية ما بين ١٠٠ الى ٢٥٠ جنيه للجرام اما عن جرام الذهب الإيطالى يصل فى بعض الأحيان إلى ٦٥٠ جنيها.

ونستمر في استعراض أسعار الذهب اليوم حيث يكون هناك تحديث لاحظي لأسعار الذهب في الأسواق وهو ما يتطلب توفير تحديث بشكل مستمر الأسعار الذهب لتوفير كافة التفاصيل للمواطنين.



سعر الذهب اليوم بالدولار

في أخر تحديث لسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بلغت ٢٬٠٧٣٫٦٠ الدولار الأمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 81.15 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 351.40 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 695.10 دولار أمريكي