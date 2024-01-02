تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير
تعتبر أخبار الذهب الأصفر من أكثر الأخبار الرائدة خلال تلك الأيام فيتم الكثير بمعرفة التفاصيل كاملة عن أسعار الذهب وآخر التطورات الخاصة بأسعار الذهب خاصة مع الارتفاع الجنوني خلال الأيام الماضية مما يجعل المواطنين يركبو تفاصيل الذهب خلال تلك الأيام.
ما هي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤
فيعتبر أخبار الذهب من أكثر الأخبار الرائجة في خلال تلك الفترة فبين هبوط وصعود الذهب، تزداد الأخبار حول استقرار أسعار الذهب أو صعود مرة أخرى، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب خلال اليوم الثلاثاء وذلك من أجل معرفة كافة تفاصيل الذهب واخر الأخبار المتعلقة بالذهب وكيف يمكنك الشراء.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 24
بيع 3،617 جنيه
شراء 3،657 جنيه
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب فى مصر
بيع 3،316 جنيه
شراء 3،347 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 3،165 جنيه
شراء 3،200 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2،713 جنيه
شراء 2،743 جنيه
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 14
بيع 2،110 جنيه
شراء 2،311 جنيه
سعر الذهب عيار 12
بيع 1،809 جنيه
شراء 1،826 جنيه
سعر الاونصة
بيع 112،493 جنيه
شراء 113،559 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 25،320 جنيه
شراء 25،600 جنيه
سعر الكيلو
بيع 3،617،143 جنيه
شراء 3،651،429 جنيه
سعر الذهب فى مصر بالمصعنية
وتختلف المصنعية للجرام الواحد من محل الو الاخر ولكن تتوسط المصنعية ما بين ١٠٠ الى ٢٥٠ جنيه للجرام اما عن جرام الذهب الإيطالى يصل فى بعض الأحيان إلى ٦٥٠ جنيها.
ونستمر في استعراض أسعار الذهب اليوم حيث يكون هناك تحديث لاحظي لأسعار الذهب في الأسواق وهو ما يتطلب توفير تحديث بشكل مستمر الأسعار الذهب لتوفير كافة التفاصيل للمواطنين.
سعر الذهب اليوم بالدولار
في أخر تحديث لسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بلغت ٢٬٠٧٣٫٦٠ الدولار الأمريكي.
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 81.15 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 351.40 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 695.10 دولار أمريكي