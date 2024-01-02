الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر بالمنصعية

تعتبر أخبار الذهب الأصفر من أكثر الأخبار الرائدة خلال تلك الأيام فيتم الكثير بمعرفة التفاصيل كاملة عن أسعار الذهب وآخر التطورات الخاصة بأسعار الذهب خاصة مع الارتفاع الجنوني خلال الأيام الماضية مما يجعل المواطنين يركبو تفاصيل الذهب خلال تلك الأيام.


ما هي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ 

‏فيعتبر أخبار الذهب من أكثر الأخبار الرائجة في خلال تلك الفترة فبين هبوط وصعود الذهب، تزداد الأخبار حول استقرار أسعار الذهب أو صعود مرة أخرى، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب خلال اليوم  الثلاثاء وذلك من أجل معرفة كافة تفاصيل الذهب واخر الأخبار المتعلقة بالذهب وكيف يمكنك الشراء.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ 

سعر الذهب في مصر اليوم  

 سعر الذهب عيار 24  

بيع 3،617 جنيه 

 شراء 3،657 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب فى مصر 

بيع 3،316  جنيه

شراء 3،347 جنيه

سعر الذهب عيار 21  

بيع 3،165 جنيه

شراء 3،200 جنيه

سعر الذهب عيار 18  

بيع 2،713 جنيه 

شراء 2،743 جنيه

 سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 14  

بيع 2،110 جنيه 

شراء 2،311 جنيه

سعر الذهب عيار 12  

بيع 1،809 جنيه 

شراء 1،826 جنيه

انخفاض ملحوظ.. تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الاونصة    

بيع 112،493 جنيه

شراء 113،559 جنيه

سعر الجنيه الذهب       

بيع 25،320 جنيه

شراء 25،600 جنيه

سعر الكيلو 

بيع 3،617،143 جنيه

شراء 3،651،429 جنيه

سعر الذهب فى مصر بالمصعنية 


‏وتختلف المصنعية للجرام الواحد من محل الو الاخر ولكن تتوسط المصنعية ما بين ١٠٠ الى ٢٥٠ جنيه للجرام اما عن جرام الذهب الإيطالى يصل فى بعض الأحيان إلى ٦٥٠ جنيها. 

ونستمر في استعراض أسعار الذهب اليوم حيث يكون هناك تحديث لاحظي لأسعار الذهب في الأسواق وهو ما يتطلب توفير تحديث بشكل مستمر الأسعار الذهب لتوفير كافة التفاصيل للمواطنين. 
 

سعر الذهب اليوم بالدولار

في أخر تحديث لسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بلغت ٢٬٠٧٣٫٦٠ الدولار الأمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام  81.15 دولار أمريكي 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 351.40 دولار أمريكي 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 695.10 دولار أمريكي 

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