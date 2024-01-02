الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

الدولار
الدولار

مع بداية التعاملات في ثاني أيام راس السنة سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 استقرارًا ملحوظًا طبقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، وسجلت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي مبلغ 30.95 للبيع في مقابل 30.85 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 /1 /2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 /1 /2024.  

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

شعير: زيادة الصادرات تسهم فى حل أزمة الدولار

أسعار العملات في مصر اليوم 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.93 جنيه للشراء.
34.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.05 جنيه للشراء.
39.40  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
99.45 جنيه للشراء.
100.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

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