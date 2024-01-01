الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعير: زيادة الصادرات تسهم فى حل أزمة الدولار

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن تحفيز وزيادة الصادرات في مصر يعد هدفًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الموقف التجاري للبلاد على الساحة العالمية.

تنويع قاعدة التصدير

وأضاف أن مصر تعتمد بشكل كبير على صادرات القطاعات التقليدية مثل الزراعة والنسيج والبترول، وينبغي تنويع قاعدة التصدير من خلال تطوير صادرات الصناعات التحويلية والخدمات والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

تحسين جودة المنتجات

وأوضح أنه يجب على الشركات المصرية العمل على تحسين جودة منتجاتها والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تشجيع الابتكار والبحث والتطوير

وأكد أن الابتكار والتطوير يمكن أن يؤديا إلى إنتاج منتجات جديدة ومحسنة تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وينبغي على الحكومة والقطاع الخاص دعم البحث والابتكار وتوجيه الاستثمار نحو هذا الجانب.

تحسين بنية النقل والشحن

وأوضح أن تحسين بنية النقل والشحن يمكن أن يقلل من تكاليف الصادرات ويزيد من كفاءتها، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية للأسواق العالمية.

 الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية

وأوضح أن مصر تمتلك عددًا من الاتفاقيات التجارية الدولية، ويمكن للشركات الاستفادة منها.

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