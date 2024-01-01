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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 تصدر محركات البحث في جوجل خلال التعاملات المسائية حيث شهد سعره استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

يرتبط عادة سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا يرصد "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض الدستور لقراءه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

شهدت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصري

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