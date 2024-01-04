جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ويبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 إستعدادًا لماراثون الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب ماراثون الامتحانات، لتحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 هو يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

ويجري الطلاب امتحانات الصف الثالث الثانوي بنفس طريقة الامتحانات التي وضعتها الوزارة في السنوات الثلاث الماضية، وتعتمد على نظام البابل شيت بنسبة 85% من الأسئلة اختيارية، و15% مقالية.

ويعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثاني فتعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024

1 - تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024 يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

2 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

3 - امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الخميس 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024.

4 - بذلك، يكون العام الدراسي 2023-2024 قد بدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024.

والجدير بالذكر، تشهد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 تطبيق نظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على درجات المعرفة والمهارات والسلوك.