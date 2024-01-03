مع تشابه الأعراض.. الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد

الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد، سؤال تداول على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مع انتشار اعراض الإنفلونزا والبرد بسبب تغيرات درجات الحرارة.

الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد

وتتشابه أعراض الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد، بعض الشئ ولكن هناك بعض الفروق التي يجب أن تعرفها حتى تتمكن من معرفة أسباب الاصابه بمرض الالتهاب الرئوي المنتشر الفترة الحالية، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات الطبية وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية، إليكم التفاصيل في السطور التالية وفقًا Hindustan times.

يعد الالتهاب الرئوي عدوى تسبب التهاب في الأكياس الهوائية إما في إحدى الرئتين أو كلاهما، إذ قد تمتلئ الأكياس الهوائية بالصديد أو السوائل مما يسبب السعال مع البلغم.

أما عن أعراض فيروس كورونا في تظهر على الجهاز التنفسي وتتراوح شدة الأعراض ما بين متوسطة إلى شديدة، ويصبح شديد الخطورة في حال أصاب كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

أعراض الالتهاب الرئوي

تعرف على ابرز أعراض الالتهاب الرئوي المتوسطة مع أعراض الإنفلونزا والبرد ولكنها تتميز بأعراض تدوم لفترات أطول، تعتمد شدة الأعراض على العمر والمسبب فيما يأتي أعراض الالتهاب الرئوي:

1 - الشعور بألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

2 - تشويش أو تغيرات في الوعي العقلي خاصة لدى كبار السن الأكبر من 65 عامًا.

3 - سعال مع بلغم.

4 - تعب.

5 - حمى.

6 - تعرق.

7 - قشعريرة.

8 - ضيق في التنفس.

أعراض فيروس كورونا الجديد

أعراض المتحور الجديد، تشمل ( الحمى والسعال والإعياء - واحتقان وسيلان الأنف - والإسهال والصداع - وأعراض متشابهة مع البرد والإنفلونزا والحساسية - وألم في العضلات - صعوبة في التنفس - ارتفاع في درجة الحرارة - والصداع والشعور بالضيق - والتهاب الحلق.

الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا الجديد 2023

1 - كبار السن.

2 - من يعانون من ضعف وقصور في جهازهم المناعي.

3 - من يتبع نظام غذائي خالي من الخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة.

4 - مرضى السرطان.

5 - مرضى السكر والضغط والأمراض لمزمنة.

6 - عدم ممارسة الرياضة.

7 - من لا يتبعون الإجراءات الاحترازية.

8 - من لا يغسلون أيديهم.

9 - من لا يرتدون الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

1 - حافظ على نظافة يديك واحرص على عدم ملامستهما وجهك.

2 - أكثر من غسل يديك بالماء والصابون.

3 - احرص على ارتداء كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة.

4 - احرص على تنظيف منزلك باستمرار خاصة إذا جاء أحد الزائرين لمنزلك.

5 - تجنب ملامسة إفرازات الشخص المريض أو المصاب بعدوى الفيروس الجديد 2023.