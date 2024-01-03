الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)

نادية لطفي
نادية لطفي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفي، التي ولدت في مثل هذا اليوم 3 يناير عام 1937، ورحلت عن عالمنا في 4 فبراير عام 2020، عن عمر يناهز الـ83 عامًا.

تعد الفنانة نادية لطفي، من أكثر الفنانات نجاحًا في تقديم الأدوار المميزة في تاريخ السينما المصرية، وأستطاعت بأعمالها المختلفة خطف قلوب من يشاهدها بسبب ملامحها الرقيقة وصوتها المختلف.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد نادية لطفي، يرصد “الدستور” في هذا التقرير أبرز التفاصيل والمعلومات عن صيحات الموضة التي شكلت نجومية نادية لطفي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)

تمكنت نادية لطفي، من ترك بصمة كبيرة في عالم السينما والفن، حيث أنها لم تعتمد على جمالها فقط فكانت تحرص دائمًا على الظهور بشكل مميز لتقوم بتأديه الدور بشكل مبهر للفت إنتباه الجماهير.

في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)

حرصت نادية لطفي، على التنوع الدائم من حيث الأدوار والملابس التي ساعدتها بشكل كبير في إبراز جمالها ورشاقتها، مع إستخدام صيحات الشعر المختلفة من حيث الطول خاصة أن لون الشعر كان يعطيها ظهور مميز.

في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)

اعتمدت نادية لطفي، على إرتداء الفساتين الملونة والقصيرة، مع اختلاف الميك أب التي كانت تعتاد عليه، ففي بعض الأدوار كانت تعتمد على الميك أب الجرئ الذي يبرز قوة ملامحها، وفي بعض الأدوار لا تستخدم الميك أب وتعتمد على ملامح وجهها الرقيق.

في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)
في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)
في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)
في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)
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