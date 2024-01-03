الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

أصيبت به فاتن الحلو.. ما هو مرض هشاشة العظام

فاتن الحلو
فاتن الحلو

تصدرت مدربة الأسود فاتن الحلو تريند البحث خلال الساعات الماضية، عقب تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، وشاركت فاتن الحلو متابعيها بمجموعة صور لها من داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تعاني من مشكلة في القلب قامت بتركيب 7 دعامات في القلب منذ 6 سنوات.

تطورات الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو

أما عن آخر تطورات الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو، فهي تعاني من ضعف عام وهشاشة العظام، وتزامنًا مع تصدرها التريند نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مرض هشاشة العظام، وذلك وفقًا لموقع "chroniclelive".

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بعد فقدان فاتن الحلو لوزنها.. أمراض خطيرة تصيبك بالنحافة المفاجئة

ما لا تعرفه عن هشاشة العظام

1 - إذا كنت من الأشخاص المدمنين على تناول السجائر، فيجب الإقلاع عن التدخين، والتوقف عن شرب الكحول والتقليل من تناول الكافيين وذلك لأن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على امتصاص الكالسيوم من الجسم.

2 - ممارسة الرياضة من ضمن العوامل الإيجابية التي يجب أن تلتزم بها أسبوعيًا ويمكنك ممارسة العديد من الألعاب مثل رياضة المشي أو الجري او السباحة وغيرها من الألعاب.

3 - الاهتمام بالأطعمة الغذائية التي يحتاجها الجسم من كالسيوم وفيتامينات للوقاية من أعراض مرض هشاشة العظام.

4 - يلعب فيتامين "د" دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم، وللتأكد من وجود مستويات كافية من فيتامين "د" يجب التعرض لأشعة الشمس، أو تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

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بودار الإصابة بمرض هشاشة العظام

1 - الشعور بوجود ألم شديد بالعمود الفقري والرقبة والظهر بشكل مستمر.

2 - ظهور تقوس أو إنحناء بالظهر وخاصة في الجزء العلوي من الظهر وحدوث ضيق في التنفس.

3 - ضعف قبضة اليد وهى يعتبر من أهم علامات هشاشة العظام.

4 - الشعور بألم الظهر نتيجة لوجود كسر في الفقرات العظمية أو تعرضها لتآكلها.

5 - سهولة التعرض إلى كسور العظام عن المعدل الطبيعي نتيجة التعرض لهشاشة العظام.

6 - ضعف الأظافر وهشاشة العظام نتيجة لوجود مشكلة في صحة العظام وهي من أعراض هشاشة العظام.

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