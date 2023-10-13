الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لا تتجاهل علامات هشاشة العظام .. عدم وجود مستويات كافية من فيتامين د

صورة ارشيفية لهشاشة
صورة ارشيفية لهشاشة العظام

تؤدي هشاشة العظام عادة إلى كونها عرضة للكسر حتى مع الإجهاد البسيط، وتواجه النساء قابلية أكبر لعظام ضعيفة أو هشة مقارنة بالذكور، خاصة مع وصولهن إلى منتصف العمر، لأن التقلبات الهرمونية التي تحدث أثناء انقطاع الطمث تسهم في فقدان كثافة العظام. 

ووفقًا لخبراء الصحة، يجب معالجة عدم كفاية تناول الكالسيوم وفيتامين د على الفور لتجنب العواقب المحتملة، مثل انخفاض الحركة والكسور وتدهور صحة الأسنان، بينما يجب على النساء أن يظللن يقظات عندما يتعلق الأمر بالعلامات المبكرة لفقدان العظام وإجراء فحوصات منتظمة لكثافة العظام، بعد بلوغ الستين من العمر.

علامات وأعراض مثيرة للقلق من هشاشة العظام لدى النساء.. إليكِ نصائح الوقاية

أسباب انخفاض كثافة العظام:

في مقابلة مع HT Lifestyle، كشفت الدكتورة نينا شيتنيس، استشارية أمراض الروماتيزم، عن أن حدوث انخفاض كثافة العظام لدى النساء يمكن أن يعزى إلى عوامل متعددة، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعاً هي التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، والتقدم الطبيعي للعمر، والعوامل الوراثية التي تتأثر بالخلفية العائلية لانخفاض كثافة العظام.

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين "د" يمكن أن يسبب انخفاض كثافة العظام، والنشاط البدني غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام، حتى الاستخدام المطول لبعض الأدوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام، لذا يمكن أن تسهم حالات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ومتلازمات سوء الامتصاص وأمراض الكلى المزمنة في انخفاض كثافة العظام.

لا تتجاهل علامات هشاشة العظام هذه:

الكسور هي نتيجة شائعة لانخفاض كثافة العظام لأنها تجعل العظام أكثر ضعفاً وهشاشة. يمكن أن تحدث هذه الكسور في العمود الفقري أو الرسغ أو الورك أو العظام الأخرى. ترتبط آلام الظهر الشديدة بانخفاض كثافة العظام في العمود الفقري، والتي يمكن أن تكون ثابتة أو متقطعة. علاوة على ذلك، فإن الكسور الانضغاطية الناجمة عن انخفاض كثافة العظام في العمود الفقري يمكن أن تؤدي تدريجياً إلى فقدان الطول، وأولئك الذين يعانون من انخفاض كثافة العظام قد يصابون بوضعية منحنية أو منحنية بسبب كسور الضغط المتعددة في العمود الفقري، لذا  يمكن أن تضعف عظام الرسغ نتيجة لانخفاض كثافة العظام، مما يؤدي إلى انخفاض قوة القبضة. ويمكن أن يتأثر عظم الفك بفقدان العظام المرتبط بانخفاض كثافة العظام، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان. ويمكن أن ينشأ انخفاض القدرة على الحركة وزيادة خطر السقوط من الكسور.

نصائح لمنع هشاشة العظام 

  • استهلاك ما يكفي من الكالسيوم من خلال مصادر مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء والأطعمة المدعمة من أجل بناء عظام قوية والحفاظ عليها.
  • يلعب فيتامين "د" دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم، وللتأكد من وجود مستويات كافية من فيتامين "د" يجب التعرض لأشعة الشمس، أو تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.
  • يمكن أن يؤدي الانخراط في تمارين تحمل الوزن مثل المشي والجري ورفع الأثقال إلى تحسين صحة العظام.
  • لمنع فقدان العظام، يجب الإقلاع عن التدخين واستهلاك الكحول.
  • تساعد فحوصات كثافة العظام المنتظمة في مراقبة صحة العظام ومعرفة العلامات المبكرة لفقدان العظام.
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علامات وأعراض مثيرة للقلق من هشاشة العظام لدى النساء.. إليكِ نصائح الوقاية

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