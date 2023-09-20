علامات وأعراض مثيرة للقلق من هشاشة العظام لدى النساء.. إليكِ نصائح الوقاية

تقول الدراسات إنَّ النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بضعف أو هشاشة العظام من الرجال، خاصة بعد منتصف العمر، حيث إن التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام.

ويمكن أن تؤدي العظام الضعيفة إلى انخفاض القدرة على الحركة والكسور وضعف صحة الأسنان، وقبل فوات الأوان، يجب تضمين ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في النظام الغذائي لمنع ذلك.

أسباب انخفاض كثافة العظام عند النساء

سوء التغذية:

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يساهم في انخفاض كثافة العظام.

نمط الحياة المستقر:

قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام.

بعض الأدوية:

الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية مثل الجلايكورتيكويدات ومضادات الاختلاج وبعض علاجات السرطان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام.

حالات طبية معينة:

يمكن أن تساهم حالات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ومتلازمات سوء الامتصاص وأمراض الكلى المزمنة في انخفاض كثافة العظام.

علامات وأعراض انخفاض كثافة العظام لدى النساء.

الكسور:

انخفاض كثافة العظام يجعل العظام ضعيفة وهشة، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور. يمكن أن تحدث الكسور في العمود الفقري أو الرسغ أو الورك أو عظام أخرى في الجسم.

آلام الظهر:

يمكن أن تسبب الكسور المرتبطة بانخفاض كثافة العظام في العمود الفقري آلامًا شديدة في الظهر، والتي قد تكون ثابتة أو متقطعة.

فقدان الطول:

يمكن أن تؤدي الكسور الانضغاطية في العمود الفقري الناتجة عن انخفاض كثافة العظام إلى فقدان الطول تدريجيًا.

وضعية الانحناء:

نتيجة للكسور الانضغاطية المتعددة في العمود الفقري، قد يصاب الأشخاص ذوو كثافة العظام المنخفضة بوضعية منحنية أو منحنية.

ضعف قوة القبضة:

يمكن أن يؤدي انخفاض كثافة العظام إلى إضعاف عظام المعصم، مما قد يؤدي إلى ضعف قوة القبضة.

فقدان الأسنان:

فقدان العظام المرتبط بانخفاض كثافة العظام يمكن أن يؤثر أيضًا على عظم الفك، مما قد يسبب فقدان الأسنان.

انخفاض القدرة على الحركة:

يمكن أن تؤدي الكسور والمضاعفات الأخرى لانخفاض كثافة العظام إلى انخفاض القدرة على الحركة وزيادة خطر السقوط.

كيفية منع فقدان العظام

هناك عدة طرق للوقاية من انخفاض كثافة العظام، وهذا يشمل تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د، فيما يلي:

- احصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام. يجب أن تهدف النساء إلى استهلاك 1000-1200 ملجم من الكالسيوم و600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.

- ممارسة تمارين تحمل الوزن: يمكن أن تساعد تمارين تحمل الوزن، مثل المشي والمشي لمسافات طويلة والرقص وتدريبات القوة، على تحسين كثافة العظام.

- تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول: يمكن أن يساهم التدخين والإفراط في تناول الكحول في فقدان العظام، لذا من المهم تجنب هذه العادات أو الحد منها.

- فكر في العلاج بالهرمونات البديلة: يمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في منع انخفاض كثافة العظام لدى النساء اللاتي مررن بفترة انقطاع الطمث.

- إجراء فحوصات منتظمة لكثافة العظام: يجب على النساء فوق سن 65 عامًا أو أولئك الذين لديهم عوامل خطر أخرى لانخفاض كثافة العظام، إجراء فحوصات منتظمة لكثافة العظام لمراقبة صحة العظام والكشف عن أي علامات لفقدان العظام في وقت مبكر.