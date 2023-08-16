الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسلوب حياة لمساعدة مرضى هشاشة العظام على تحسين صحة المفاصل.. تعرف عليه

هشاشة العظام
هشاشة العظام

يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم للإصابة بهشاشة العظام، ذلك المرض الذي يصيب المفاصل ما يؤدي لعدم القدرة على التعامل بشكل سليم وخاصة في الأيام شديدة البرودة ما يتسبب في تفاقم آلام المفاصل وتيبسها.

ويمكن للأشخاص المصابين بهشاشة العظام تحسين صحتهم من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، نقدمها لكم من خلال هذه السطور نقلًا عن موقع " hindustantimes":

من الضروري الحفاظ على وزن مثالي من أجل تخفيف الضغط على المفاصل وخاصة في موسم الشتاء، ويمكن التحكم في الوزن بشكل فعال وتجنب حدوث ضرر إضافي لمفاصلهم من خلال دمج المكونات المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل في وجباتهم حتى يساعد في تقليل الالتهاب داخل الجسم.

يميل الأفراد إلى تناول وجبات غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون غير الصحية يجب تفاديها.

اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على المنتجات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والخضروات.

النشاط البدني من أجل التحكم الفعال في أعراض هشاشة العظام خلال موسم الشتاء.

ممارسة أنشطة منخفضة التأثير مثل السباحة أو التمارين الرياضية المائية تعد مفيدة بشكل خاص لأنها توفر المقاومة دون ممارسة الضغط على المفاصل.

 ممارسة اليوجا والتاي تشي أيضا تعزز المرونة والتوازن والرفاهية العامة، و تحفز أيضًا على إطلاق الإندورفين الذي يعمل كمسكنات طبيعية للألم.

البقاء في الداخل أو في مناطق جيدة التهوية خلال موسم الرياح الشتاء، فيساعد ذلك في تقليل التعرض للرطوبة العالية.

توخي الحذر من الانزلاق أو السقوط أثناء الطقس الممطر، حيث تميل الأسطح إلى الانزلاق.

تخفيف الألم والتصلب باستخدام العلاج الحراري، مثل وضع الكمادات الحرارية أو المناشف الدافئة على المفاصل.

تناول المكملات الغذائية الخاصة بالمفاصل، مثل الجلوكوزامين وشوندروتن لتفادي التعرض للألام.

تفاقم آلام المفاصل هشاشة العظام وزن مثالي السعرات الحرارية أعراض هشاشة العظام الإندورفين الطقس الممطر وضع الكمادات الحرارية

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