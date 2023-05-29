الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات تدل أنك تعاني من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

عادة ما تكون عظامنا قوية في الصغر، لكن مع تقدمنا ​​في العمر، ننتج كمية أقل من الكولاجين وهو البروتين المسؤول عن صحة المفاصل وشد الجلد مما يجعلهم أضعف.

يمكن أن ينتشر مرض هشاشة العظام في العائلات مما يجعل بعض الأشخاص عرضة له وراثيًا.

يمكن لعادات وظروف نمط الحياة في وقت مبكر من الحياة أن تزيد أيضًا من مستويات الخطر، وتشمل هذه التدخين والكحول المفرط واضطرابات الأكل ومشاكل الغدة الدرقية، والأدوية مثل استخدام الستيرويد على المدى الطويل أو الأدوية المضادة للاستروجين بعد سرطان الثدي.

المفاصل الضعيفة والمؤلمة مثل آلام الورك علامة على هشاشة العظام والتي يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في المشي وتسبب قلة النوم.

كما أن اتخاذ وضعية أقصر والأوجاع المتكررة هي مؤشرات على أن عظامك قد لا تكون بصحة جيدة.

يمكن أن يكون الفحص لتقييم كثافة المعادن في العظام مؤشرًا جيدًا على صحة العظام، وفقا لموقع ذا صن قال الدكتور كي وهو أيضًا مؤلف كتاب الهرمونات والصحة والإمكانات البشرية إن صحة العظام مهمة ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها.

وأضاف: "هيكلك العظمي يتكون من عظام توفر لجسمك الدعم والبنية والاستقرار والحماية للأعضاء الحيوية.. لكن العظام لها وظائف أخرى أيضًا.

"تحتوي بعض العظام الطويلة على نخاع تصنع فيه خلايا دم جديدة لنقل الأكسجين ومكافحة الأمراض"، لذلك حتى لو لم تعتني بصحة عظامك خلال سنوات شبابك، فهناك أشياء يمكن القيام بها لمحاولة حمايتها لاحقًا في الحياة.

كما هو الحال مع معظم الحالات الصحية يُنصح باتباع أسلوب حياة صحي مع نظام غذائي متنوع وتغذية جيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في تجنب تفاقم العلامات.
على وجه الخصوص يمكن أن تساعد مكملات فيتامين (د) والكالسيوم وكذلك تمارين رفع الأثقال  في الوقاية من هشاشة العظام.

ويمكن أن تحمي المكملات أو العلاج التعويضي بالهرمونات، المستخدم للتحكم في أعراض انقطاع الطمث من النمو.

لا تظهر أعراض هشاشة العظام عادة ولا يتم اكتشافها في كثير من الأحيان إلا إذا كان الشخص لديه اختبار كثافة العظام أو يعاني من آلام موضعية وضعف في منطقة العظام.

هشاشة العظام نمط صحي ألم الورك الكولاجين المفاصل

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