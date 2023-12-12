تقوي العظام.. 7 مشروبات غنية بـ"فيتامين د"

يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، كما أن اتباع نظام غذائي مغذي ضروري لصحة العظام، يعد التأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د أمرًا بالغ الأهمية لصحة العظام، وقد قمنا بتجميع قائمة تضم 7 مشروبات لذيذة ومغذية يمكن أن تساعد في تقوية الهيكل العظمي لديك.

قبل أن نغوص في عالم المشروبات المنعشة التي تعزز العظام، دعونا نفهم الثنائي الديناميكي وراء صحة العظام - الكالسيوم وفيتامين د. الكالسيوم يشبه مادة بناء عظامك، بينما يعمل فيتامين د كعامل بناء ماهر، مما يساعد جسمك على الامتصاص. واستخدام هذا الكالسيوم بشكل فعال.

ويشكلون معًا حجر الزاوية لعظام قوية ومرنة. للحفاظ على عظامك في حالة صحية، يحتاج البالغون إلى 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا و700 مجم من الكالسيوم. يمكن أن يكون تحقيق هذه الأهداف بسيطًا مثل الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المشروبات كجزء من نظامك الغذائي المتوازن.

حليب

يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو حجر الزاوية الحيوي لصحة العظام. يمكنك اختيار حليب البقر التقليدي أو بديل نباتي، مع التأكد من أنه مدعم بالكالسيوم للحصول على دفعة إضافية من الفوائد المفيدة للعظام. إنه لا يعزز قوة العظام فحسب، بل يلبي أيضًا التفضيلات الغذائية المتنوعة، مما يجعله مكونًا متعدد الاستخدامات وأساسيًا في أي نظام يراعي العظام.

حليب الصويا

إذا لم تكن الألبان هي كوب الشاي الخاص بك، فلا تقلق! يعتبر حليب الصويا البديل الأمثل، حيث يوفر مجموعة كاملة من البروتين إلى جانب زيادة الكالسيوم. تم تصميم هذا المشروب المغذي لأولئك الذين يتبنون أسلوب حياة نباتي، ليصبح خيارًا لعظام أكثر صحة. بفضل البروتينات الكاملة والكالسيوم، فإن حليب الصويا لا يدعم صحة العظام فحسب، بل يلبي أيضًا تفضيلات أولئك الذين يبحثون عن نهج صحي يعتمد على النباتات للحفاظ على عظام قوية ومرنة.

عصير الأخضر

استمتع بطعم العصير الأخضر المليء بالخضراوات الورقية الغنية بالكالسيوم من الطبيعة. لا تضيف السبانخ واللفت وغيرها من الخضروات الورقية لمسة منعشة إلى مشروبك فحسب، بل تعمل أيضًا كعناصر غذائية أساسية لصحة عظام قوية. مع العناصر المغذية وداعمة العظام الموجودة في هذه الأعجوبة الخضراء، سيعمل هذا المزيج اللذيذ على رفع مستوى تجربة الاحتساء لديك، مما يضمن أن كل رشفة تساهم في صحة عظامك.

عصير البروكلي

متّع ذوقك بتجربة عصير البروكلي - عصير مميز ومليء بالعناصر الغذائية. يعد هذا المشروب مليئًا بالكالسيوم والمواد المغذية الأخرى المحبة للعظام، وسيلة رائعة لتحسين صحة عظامك. فوائد هذه الخضار في شكل سائل، تضمن أن كل رشفة تصبح مساهمة لذيذة ومغذية في قوة عظامك.

عصير برتقال

ابدأ يومك برائحة منعشة مع كوب من عصير البرتقال الطازج. تتجاوز متعة الحمضيات هذه مذاقها المنعش، فهي تتميز بمحتوى غني من فيتامين C الذي يلعب دورًا محوريًا في تكوين الكولاجين لعظام أقوى. فهو لا يساهم فقط في تشكيلة المشروبات الصديقة للعظام، ولكن طبيعته المبهجة تضيف أيضًا لمسة من الفرح إلى روتينك الصباحي.

الشاي الأخضر

استبدل كوب الشاي العادي بفوائد الشاي الأخضر. هذا المشروب المهدئ المليء بمضادات الأكسدة لا يساعد فقط في تقليل التوتر ولكنه يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة العظام بشكل عام. قم بالتحول إلى الشاي الأخضر كطقوس مريحة تعتني بعظامك من الداخل إلى الخارج.