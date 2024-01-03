الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل.. ومنتخب مصر يستعد لـ تنزانيا الودى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عقب اغتيال العارورى القيادى بحماس.. حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل

أعلنت جماعة حزب الله في لبنان مسئوليتها عن عشرة هجمات مُنفصلة على شمال إسرائيل اليوم، أربع منها في الساعة الأخيرة، وحسبما أعلنته الحركة اللبنانية في تصريحاته، فإنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش على طول الحدود، ولكن في بعض الهجمات، أصابت القذائف مجتمعات إسرائيلية في شمال إسرائيل.

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محمد غرابة يكشف آخر استعداد منتخب مصر قبل لقاء تنزانيا الودى

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، تفاصيل المران الأول للفراعنة الذي أقيم في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، بكوت ديفوار.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-1-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أبرز الموضوعات التي تشغل المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما بعد أن سادت حالة من البرودة واقتراب بداية شهر طوبة، وتوقع سقوط أمطار على مختلف أنحاء البلاد.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 7 شهداء و13 مصابًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن وكالة الأنباء اللبنانية أكدت ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 7 شهداء و13 مصابا.

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"ابنى مات وهو جعان".. والدة قتيل شبرا الخيمة تروى التفاصيل

ثلاثة طعنات كانت كفيلة بأن تنهي حياة الشاب أحمد إسماعيل، الذي يبلغ من العمر21 عامًا، وأن تجعل قلب والدته يعتصر حزنًا عليه، بعدما شاهدت دماء نجلها وهو يسيل في شوارع منطقة شبرا الخيمة.

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فلسطين تؤكد مجددًا رفضها الممر المائى بين قبرص وغزة

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الثلاثاء، على أهمية وجود ضغط دولي على إسرائيل حتى يتسنى فتح كل المعابر مع قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات بشكل أكبر وتوفير العلاج للجرحى.

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اغتيال العارورى القيادى بحماس حزب الله إسرائيل مصر تنزانيا حالة الطقس

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