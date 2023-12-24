كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في القاهرة وباقي محافظات مصر.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية التي تشير إلى أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، كما يسود طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويسود خلال حالة الطقس اليوم، أجواء لطيفة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2024

يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية

حالة الطقس غدًا يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2024

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الإثنين 25 ديسمبر إلى الأربعاء 27 من نفس الشهر من المتوقع أن تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024

كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.