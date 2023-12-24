حالة الطقس اليوم الأحد 24-12-2023 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

مع بداية فصل الشتاء والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة أصبح البحث عن حالة الطقس من الموضوعات المهمة للعاملين والطلاب كي يستعدوا جيدا قبل الخروج من المنزل لعدم التعرض للبارد القارس.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 24-12-2023 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد في بيانها من انتشار شبورة مائية من الساعة ٤ حتى الساعة ٩ صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ما هي حالة الطقس غدًا؟

وفي بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري اوضحت ان طقس الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

مع تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة ٤ وحتى الساعة ٩ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى.



حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وفق تحديث خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعية يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

٢١° / ١٦°

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٢° / ١٧°

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٣° / ١٨°

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٣° / ١٨°

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٢° / ١٧°

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣

٢١° / ١٦°

درجات الحرارة اليوم



القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 05

كاترين 16 03

الطور 24 14

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 22 13

العلمين 22 13

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 21 09

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 26 22

حلايب 24 21

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 22 11

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

الوادي الجديد 22 07

أبو سمبل 23 13