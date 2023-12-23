السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أخبار حالة الطقس اليوم في مصر وغدًا بكافة المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتسأل الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عن أخبار حالة الطقس اليوم في مصر وغدا، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة وبداية شهور فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر الجاري 2023 وتغييرات الحالة الجوية في كافة أنحاء البلاد وفقًا لبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية.
 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأحد 24 ديسمبر التي تسود البلاد ستشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية حيث يسود طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار وطقس معتدل على جنوب سيناء وطقس مائل للحرارة على محافظات الصعيد.


حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد سكان محافظة الإسكندرية من سقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة حيث أرجع الخبراء الطقس السيء إلى نوة الفيضة الصغرى التي تستمر لمدة 4 أيام والتي تصاحبها رياح باردة وأمطار غزيرة حيث تعد هى الأشرس وترتفع فيها أمواج البحر إلى 3 أمتار.

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حالة الطقس الآن.. تفاصيل

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حالة الطقس غدًا.. وحالته في الإسكندرية لمدة أسبوع


حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أكدت الإدارة العامة للنتبؤات والإنذار المبكر بالهيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30 % ستستمر لمدة أسبوع على كافة محافظات الجمهورية مما يعمل على انتشار شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر تعطل الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة مع وجود رياح محملة بالأتربة على القاهرة والمحافظات المجاورة لها وتؤدي إلى الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء على فترات متقطعة. 


حالة الطقس في القاهرة اليوم

تشهد العاصمة وجود نشاط في الرياح المحملة بالأتربة مع الإحساس ببرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 50% وأهابت الأرصاد المواطنين من ارتداء ملابس شتوية خلال ساعات الليل المتأخرة تجنبا لنزلات البرد.


حالة الطقس فى الاسكندرية اليوم

أوضحت الأصاد أن الطقس في محافظة الإسكندرية شديد البرودة خلال ساعات اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023 بسبب نوة الفيضة الصغرى حيث يشهد البحر المتوسط موجات بارتفاع تصل من 1.5 إلى 2.25 متر حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 والصغرة إلى 13 درجة مئوية.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023

أمطار وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة


حالة الطقس فى أسوان

 حالة الطقس اليوم في محافظة أسوان حيث تشهد طقسا معتدلا في الأيام الأولى من شهور فصل الشتاء خاصة خلال ساعات النهار مما يساهم في استمتاع السائحين من كافة انحاء العالم بأعياد الكريسماس وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة.


الطقس فى سانت كاترين

يسود مدينة سانت ترين عادة في مثل هذا التوقيت من العام طقسا شديد البرودة يصل إلى الصقيع ليلا بداية من منتصف الليل حتى شروق الشمس والتي تساعد على استمتاع السائحين على صعود قمة جبل موسى للاستمتاع بغروب الشمس.

 

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