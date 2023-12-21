الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس الآن.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

درجات الحرارة وحالة الطقس من الموضوعات التي يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عنها مع الاستعداد لفصل الشتاء الذي يبدأ خلال ساعات كي يمكنهم الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل لتجنب التعرض لنزلات البرد القارس.
 

حالة الطقس الآن

ننشر في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس 21-12-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الأيام المقبلة 

ننشر حالة الطقس الآن، حيث أوضح بيان الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد في بيانها، إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية 

كما حذرت من زيادة حدوث نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة. 

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وفي بيان حالة البحر المتوسط ذكرت الأرصاد أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.



درجات الحرارة لمدة أسبوع  

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٢٠٣ 
21°/12
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ 
21°/13°

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ 
22°/15°

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ 
22°/14°

الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ 
23°/13°

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ 
23°/13°
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
24°/14°

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ 
24°/13°
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ 
24°/ 13° 

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