طريقة عمل الجوز في فصل الشتاء بوصفات لذيذة وصحية

يجلب الشتاء وفرة من المأكولات الموسمية حيث يلف الكرة الأرضية بحضن بارد. غني بالدهون الصحية للقلب ومضادات الأكسدة ومقرمشة رائعة تضيف الدفء إلى أي طبق، الجوز هو أحد كنوز الموسم. يتمتع الجوز بالعديد من الفوائد الصحية ونكهة الجوز اللذيذة التي تجعله إضافة رائعة لأي نظام غذائي شتوي، فهو غني بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يقلل الجوز من الالتهابات ويعزز صحة القلب ويحسن وظائف المخ.

فوائد الجوز في فصل الشتاء

يعد الجوز أيضًا مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن، مما يمنحك دفعة من الطاقة في فصل الشتاء، سواء تم تناوله بمفرده أو في السلطات أو مع دقيق الشوفان، فإن الجوز يعد طريقة صحية ولذيذة لتزويد جسمك بالطاقة خلال الأشهر الباردة.

وصفات الجوز اللذيذة لفصل الشتاء

1. شوربة الطماطم مع طبقة الجوز المقرمشة

مكونات:

1 حبة فليفلة حمراء كبيرة الحجم

5-6 حبات طماطم كبيرة

1 بصلة متوسطة الحجم

3-4 فصوص ثوم

2 ملعقة زيت زيتون

ملح فلفل

الجوز للتغطية

طريقة عمل الجوز

1. امزج كل شيء جيدًا

2. نحمصها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20-25 دقيقة حتى تتفحم

3. يمكنك فعل الشيء نفسه في المقلاة الهوائية أيضًا أو تحميصها في مقلاة إذا لم يكن هناك فرن أو مقلاة هوائية

4. عندما يبرد، ضعيه في الخلاط

5. صفي الخليط

6. اضبطي القوام بالماء

7. سخني الحساء مرة أخرى

8. للطبقة - خذ بعض أوراق الريحان والجوز المحمص وبعض جبنة الفيتا (اختياري)

9. أضيفي هذه الصلصة على الحساء قبل التقديم مباشرة.

2. ميلك شيك الجزر والجوز

مكونات:

6-7 الجوز

6 تمرات منزوعة البذور

جزرة

مسحوق الهال

لبن

طريقة عمل الجوز في فصل الشتاء

1. في وعاء المزج، خذ 6-7 حبات جوز

2. ثم خذي 6 حبات تمر منزوعة البذور (تأكدي من إضافة الماء الذي ينقع فيه التمر)

3. أضيفي جزرة متوسطة الحجم مبشورة

4. أضف مسحوق الهيل (بدلًا من ذلك يمكنك تناول القرفة أو مسحوق الزنجبيل الجاف أيضًا)

5. قم بخلطها مرة أخرى ويصبح مخفوق الجوز اللذيذ المعزز للطاقة والخالي من السكر جاهزًا.

6. أثناء التقديم يمكنك إضافة المزيد من الجزر المبشور والجوز اللذيذ.

7. بينما يمكنك شربه في أي وقت من اليوم، إلا أنني شخصيًا أفضل تناوله كوجبة إفطار.

3. رول التمر المقرمش بالجوز

مكونات:

150 جرام من الجوز المحمص الجاف

100 جرام بانير

10-12 تمر

قليل من الملح

بعض الفلفل الأسود

بضع قطرات من الزيت أو السمن لدهن الوجه

العسل لرذاذ على القمة

المزيد من الجوز المفروم

أوراق السبرينغ رول

بعض ملاط ​​الميدا (الميدا ممزوجًا بالماء)

طريقة جديدة لعمل الجوز

1. خذ 150 جرام من الجوز المحمص الجاف

2. أضف 100 جرام بانير و10 إلى 15 حبة تمر مقطعة

3. أضيفي القليل من الملح والفلفل، سيحسن الطعم ويوازن حلاوة التمر

4. امزج كل شيء. خذ أوراق السبرينغ رول واملأها من الداخل بخليط تمر الجوز.

5. الآن قم بإعداد ملاط ​​المائدة وضعه على ألواح السبرينغ رول بحيث يلتصق من جميع الجوانب عندما تقوم بلفه.

6. في مقلاة هوائية، ضعي ورق الزبدة في الأسفل، ضعي هذه اللفات وادهنها بالقليل من الزيت والسمن.

7. تقلى على حرارة 180 درجة لمدة 16 إلى 18 دقيقة. عندما تتوقف المقلاة في منتصف الطريق، قم بقلب اللفائف ودهنها بالزيت مرة أخرى.

8. ثم اقليها بالهواء. بمجرد قليها بالهواء، رش بعض العسل فوقها ورش الجوز المحمص المفروم فوقها.