الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل شوربة العدس في المنزل والفوائد الخاصة بها

شوربة العدس
شوربة العدس

يبحث الكثير من السيدات عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل شوربة العدس في المنزل، فمن المعروف لدى المواطنين المصريين، أن  شوربة العدس مرتبطة بالأجواء الشتوية فمن قديم الأزل يقوم المصريين بتناول العدس خلال فترة الأجواء الشتوية من أجل التدفئة والشعور بالجو الدافيء.

طريقة عمل شوربة العدس في المنزل وما الفوائد الخاصة بها

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة الخاصة بتناول العدس وكيفية تحضيره داخل المنزل من البداية وحتي النهاية والمكونات الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل تحضير وجبة عدس شهية ولذيذة.

طريقة عمل شوربة العدس

فالعدس من المعروف عنه أن له مكونات يجب مراعاتها كي يكون بجودة عالية، وفى حال عدم ضبط المقادير الخاصة به يصبح ليس بنفس الطعم المتعارف عليه لدينا، لذا يجب الحرص على وضع المكونات بنفس المقادير.

مكونات تحضير العدس في المنزل:

  • كوب من العدس الأصفر.
  • بصلة واحدة متوسطة الحجم.
  • حبّتان من البطاطا، متوسّطة الحجم.
  • ثلاث حبات من الجزر،
  • كبير الحجم.
  • ملعقة صغيرة من الكمون.
  • خمسة أكواب من الماء المغلي.
  • رشة من الملح والفلفل الأسود.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

 طريقة التحضير:

  • نقي العدس من الشوائب ثم اغسليه جيدا.
  • قطّعي حبات البطاطا بعد تقشيرها إلى مربّعات.
  • قطّعي حبّات الجزر بعد تقشيرها إلى مربّعات.
  • افرمي البصل بعد تقشيره.
  • ضعي القدر على النّار بعد إضافة الزّيت إليه، ثمّ قلبي العدس، والبطاطا، والجزر، والبصل.
  • أضيفي الماء المغلي على القدر لسلق جميع المكوّنات لمدّة 45 دقيقة.
  • اخلطي جميع المكوّنات على الخلّاط.
  • أضيفي الملح للشوربة، والفلفل الأسود، والقليل من الكركم والكمون.
  • وضعي المكوّنات على النّار لمدّة خمس دقائق.

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فوائد تناول شوربة العدس في المنزل

يوجد عدد كبير من الفوائد الصحية لشوربة العدس والتي يتمثل أهمها في منح الجسم الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها والتي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض ورفع كفاءة جهاز المناعة، كما يعمل العدس على التخلص من مشكلة الوزنا لزائد لانه يساعد في الإحساس بالشبع لفترات طويلة ولا يشعرك بالجوع إلا بعد مرور وقت طويل وهو ما يقلل من رغبتك في تناول الطعام بعد فترة قصيرة.

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