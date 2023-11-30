طريقة عمل الطحينة من السمسم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الطحينة من السمسم في المنزل من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل الطحينة من السمسم في المنزل

الطحينة من السمسم، هي عبارة عن عصر حبوب السمسم بعد تحميصها، وهناك من يقوم بعصر حبوب السمسم بدون تحميصها، حيث يتضمن السمسم على مادة زيتية يصنع منها الطحينة.

مقادير عمل طحينة السمسّم

نصف كوب من السمسم الأبيض

بالإضافة إلى فنجان من الزيت

وأيضا ملعقة صغيرة من الدقيق

ربع ملعقة من الملح

خطوات عمل الطحينة من السمسم

وفيما يخص خطوات عمل الطحينة من السمسم، فهي تتضمن العديد من الخطوات، حيث تصنف عمل الطحينة ضمن وصفات الطعام السهلة في التجهيز، وتحتاج إلى صبر أثناء العمل، وإليكم خطوات عمل الطحينة من السمسم.

الخطوة الأولى:

وضع السمسم مع الدقيق والملح على النار مع التقليب جيدا حتى يتم تحميصه

الخطوة الثانية:

يتم وضع السمسم في مطحنة التوابل وهو ساخن حتى يصبح ناعش

الخطوة الثالثة :

يتم وضع الزيت بشكل تدريجي على الطحين حتى يصبح ناعم أملس، وبذلك يكون تم عمل الطحينة بشكل سهل وسريع، ويفضل وضعها في وعاء نظيف وجاف بشكل نهائي ليس به نقطة ماء.

كم كيلو سمسم يعطي كيلو طحينة؟

إذا تم تحميص كيلو من السمسم، فإنه يعطي كيلو من الطحينة

كيف يتم تحميص السمسم؟

يمكن تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويوضع السمسم في ورق زبدة في صينية، ويدخل الفرن، وكل 5 دقائق يتم هز السمسم من أجل الحصول على لون ذهبي

فوائد طحينة السمسم

تتضمن طحينة السمسم على العديد من الفوائد :

إذا كنت تعاني من خراج يمكنك وضع قطعة من الطحينه عليها لمدة أسبوع حتى يتم الشفاء لعلاج الخراج وألتهاب اللثة :

وأيضا مفيدة إذا كان الشخص يعاني من التهاب اللثة فهي تساعد على التخلص من الالتهابات، من خلال وضع الطحينة على اللثة الملتهبة

كما أن الطحينة مفيدة إذا كان الشخص يعاني من الدمامل، فهي تحد من تكاثر الدمامل في الجسم

وكذلك مفيدة إذا كان الشخص يعاني من تشقق الشفاه فهي تساعد على التئامها

كما أنها مفيدة في حالات التهاب اللوز أو الحلق، حيث يتم الغرغرة بالطحينة كل يوم قبل النوم

وأيضا تعالج الصدفية والامراض الجلدية.