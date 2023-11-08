شجع منتج بلدك | طرق تحضير اللانش بوكس بمنتجات مصرية 100%

يبحث الكثير عن أكلات سهلة يمكن تحضيرها بمنتجات مصرية في علب اللانش بوكس الذي يعتمد عليه الكثير.

ويقوم البعض بتحضير وجبه الإفطار في علب اللانش بوكس التي تحتوي على المأكولات السهلة، ويعتمد الكبار والصغار على هذه الوجبات لذلك يبحث الناس عن منتجات مصرية وبأسعار منخفضة.

وتزامنًا مع عمليات البحث المكثفة لمعرفة أبرز المنتجات المصرية التي يمكن تناولها والاعتماد عليها يوميًا، يرصد لكم موقع “الدستور” في تقريره طرق تحضير اللانش بوكس بمنتجات مصرية 100%.

شجع بلدك | طرق تحضير اللانش بوكس بمنتجات مصرية 100%

1 - طبق البيض والعيش البلدي

يمكنك تحضير وجبه الإفطار الخاصه بك في علبة اللانش بوكس بوجبه بسيطة مثل تحضير البيض على طريقتك الخاصة مع إضافة العيش البلدي، ويمكنك إضافة طبق سلطة خفيف يحتوي على الخضار المفضل لديك.

شجع بلدك | طرق تحضير اللانش بوكس بمنتجات مصرية 100%

2 - الفول والفلافل

يعتمد الكثير من الناس على تناول الفول والفلافل في فترة الصباح، لذلك يمكنك إضافتهم في علبة اللانش بوكس الخاصة بك، وتحضير عصير ليمون بالنعناع أو عصير برتقال سهل التحضير.

3 - بطاطس وقطعة دجاج

إذا كنت من محبين تحضير وجبه متكاملة يمكنك تحضير مكعبات من البطاطس وقطعة دجاج صغيرة ويمكنك إضافة الأرز أو المكرونة في وجبتك، مع تحضير طبق سلطة خفيف.

شجع بلدك | طرق تحضير اللانش بوكس بمنتجات مصرية 100%

4 - مكرونة بالخضار

يحتوي طبق المكرونة بالخضار على الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويمكنك إضافة بعض الدجاج المقطع بأجزاء صغيرة مع إضافة الجبن.

5 - الخضار والفاكهه

إذا كنت من ضمن الأشخاص المهتمين بالدايت والأكلات الخفيفة وسهلة التجهيز، يمكنك تحضير علبة اللانش بوكس الخاصة بك، من خلال تقطيع الخضار والفاكهه المفضلة لك مع إضافة قطرات من الليمون وزيت الزيتون.