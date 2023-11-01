بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير لانش بوكس لذيذ

يبحث الأباء والأمهات عن طرق جديد أفكار سريعة لتحضير اللانش بوكس لأولادهم حتى لا يشعر الطفل بالملل ولكي يتمكن من تناول طعامه بشكل كامل.

أفكار سريعة لتحضير اللانش بوكس للطلاب

ولكل أم أو أب يريد أن يجهز اللانش بوكس لأولادهم للتجديد والتنوع، يرصد موقع “الدستور ” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تحتاجها كل أم عن أفكار سريعة لتحضير اللانش بوكس للطلاب تغنيهم من شراء الطعام من أماكن أخرى والاعتماد على الأكل المنزلي الصحي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

وتعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يجب أن تحرص الأم على تقديمها لأولادها لأن هذه الوجبة تلعب دورًا مهمًا في تحسين التركيز وأداء الذاكرة والمعرفة والنشاط البدني والطاقة لدى الطلاب في المدارس تحديدًا.

هناك العديد من الأكلات التي يمكنك الإعتماد عليها وتحضيرها لطفلك في اللانش بوكس الخاص به، وفي السطور التالية نعرض لكم طرق التحضير:

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير اللانش بوكس للطلاب

1 - الخضار والفاكهه

يجب أن تهتم الأم بإضافة الخضار والفاكهة في اللانش بوكس الخاص بطفلك واحرصي على تقطيعهم بشكل جميل حتى ومتناسق لكي يحب طفلك تناولهم.

2 - البروتينات

يمكنك إضافة بعض المكسرات المختلفة لطفلك مثل عين الجمل واللوز والبندق، مع إضافة البيض المسلوق ولا تنسي التزين للفت إنتباه الطفل ويأكل الطعام بالكامل.

3 - فطائر بالجبن

يمكنك تجهيز التوست وجبن من أي نوع ويوضع معهما إكليل الجبل المفروم ناعما، ويمكنك إضافة ساندوتش أخر وهو التوست بالشكولاته لتشجيع الطفل على تناول أكلة.

4 - مكرونة بالخضار

يحتوي طبق المكرونة بالخضار على الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاجها جسم طفلك، ويمكنك إضافة بعض الدجاج المقطع بأجزاء صغيرة مع إضافة الجبن.

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير اللانش بوكس للطلاب

5 - كوب الزبادي بالعسل

يمكنك إضافة كوب الزبادي بالعسل وبه قطع صغيرة من الفواكه التي تشجع طفلك على تناول طعامه، ويمكنك إضافة بعض المكسرات لتزين الزيادي.