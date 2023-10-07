احذري منح هذه الأطعمة للأطفال في اللانش بوكس تقلل تركيزهم

تبحث كافة الأمهات عن الأطعمة المناسبة التي يمكن إضافتها للانش بوكس الخاص بأطفالهن وذلك للحفاظ على حالتهم الصحية وتركيزهم على مدار اليوم وبالتالي يزداد تركيزهم على مدار اليوم ويزداد قدرة استعابهم للدروس الخاص بهم في المدرسة.

احذري وضع الشوكلاتة في اللانش بوكس تسبب قلة الطاقة للأطفال

ووفقا لما جاء في موقع "health"، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الإمتناع عن وضعها في اللانش بوكس والتى تسبب تعرض الأطفال لعدم التركيز إلى جانب ذلك فأنها تمنحهم الطاقة المؤقتة ولكن بعد ذلك تقلل طاقتهم، وعلى رأس تلك الأطعمة الشوكولاتة فأن الشكولاتة تمنحه الشعور بالسعادة والطاقة في وقت قصير ولكن بعد ذلك تشعره بالخمول.

ممنوع وضع اللحوم المصنعة مثل اللانشون في اللانش بوكس

ومن ضمن الأطعمة الممنوعة في اللانش بوكس، اللحوم المصنعة مثل البرجر والسوسيس واللانشون، وذلك نظرًا لاحتواء تلك الأطعمة على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحة الأطفال، والتي تمنحهم الشعور بالشبع لكن بدون أى قيمة غذائية تساعدهم في بناء عضلاتهم وتزيد من تركيزهم، إلي جانب ذلك يجب إمتناع الامهات عن منح الاطفال الجبن النباتي التي تضر بصحة القلب والشرايين، نظرًا لأن الجبن النباتى تحتوي على الدهون المهدرجة ولا يجب منح الاطفال أي نوع من أنواع الدهون المهدرجة، إلى جانب ذلك يجب منع الأطفال من تناول الأطعمة سريعة التلف داخل اللانش بوكس مثل الفول.

العصائر المعلبة تسبب فرط الحركة للإطفال

كما يجب منع العصائر المعلبة وذلك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، كما يجب منع الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادي الصوديوم، والذي يتسبب في فرط الحركة لدى الأطفال إلى جانب ذلك عدم التركيز وتشتت الانتباه كما يتسبب أيضًا في رفع ضغط الدم.

ومن ضمن الأمور الممنوع إعطاؤها للطفل في اللانش بوكس، المعجنات مثل الفينو والبيتزا، ويجب استبدالها بالخبز البلدي أو خبز الشوفان أو خبز القمح الكامل وذلك نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة لصحة الطفل ولا تسبب السمنة لدى الأطفال.