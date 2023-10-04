مع بدء الدراسة..أطعمة يجب وضعها في اللانش بوكس تقوى مناعة طفلك وتزيد تركيزه

ترغب كثيرات من الأمهات في منح أطفالهن أطعمة تحتوي على قيمة غذائية عالية عند ذهابهم للحضانة أو المدرسة، ويتسالن دائما عن كيفية رفع كفاءة جهاز المناعة لدى أطفالهن ولا يعلمن أن "اللانش بوك"، لابد أن يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي ستساعد الطفل في التمتع بجهاز مناعة قوي يساعده على الحماية من الامراض خاصة مع التقلبات الجوية.

أفكار لأطعمة تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة للطفل

وبحسب ما جاء في موقع "HEALTH"، فيجب على الام أن تضع لطفلها في اللانش بوكس أطعمة تحتوى على عناصر غذائية مختلفة مثل الأطعمة التي تحتيو على فيتامين "سي"، ومنها الفلفل الألوان فيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد بصورة كبيرة في رفع كفاءة جهاز المناعة، إلي جانب ذلك يجب منح الطفل احدى مشتقات منتجات الألبان مثل الجبنة البياء او الحليب وذلك لمنحه الكالسيوم الذي يحتاجه على مدار اليوم

المكسرات والموز لزيادة التركيز ومنح الطفل الطاقة

كما يجب منح الطفل في اللانش بوكس، مصدر لدهون الصحية مثل المكسرات "الكاجو، الفسدق"، إلي جانب اختيار الفوكهة داخل اللانش بوكس ومنها الموز الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يزيد من تركيز الطفل أيضا كما يمنحه الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية الخاصة به، كما يمكن الإستعانة بمجموعة آخري من الفواكهة مثل البرتقال واليوسفي خاصة مع قوم فصل الشتاء نظرا لأنهم بهم نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة، كما يمكن وضع العنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.

الخضروات أساسي في اللانش بوكس

ويجب على الام أن تضع في اللانش بوكس الخضروات لما تمثله من أهمية كبيرة في منح الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل على مدار اليوم ومنها شرائح الجزر، الخيار، الطماطم، الفلفل الرومي الأخضر والملون، الخس أو الكابوتشة.