الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعشاق الحلويات الشرقية.. طريقة عمل العزيزية بطريقة سهلة وسريعة

العزيزية
العزيزية

طريقة عمل العزيزية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بالأمر.

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طريقة عمل العزيزية بدون بيض

مقادير التحضير 

ربع كيلو جرام مكرونة اسباجتى ( كوب مكرونه مسلوقة)

نصف كيلو لبن (كوبان حليب)

معلقه صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة كبيرة سمنة

كوب سكر

نصف كوب مكسرات مشكلة (حسب الرغبة)

جوز هند مبشور للتزيين

خطوات التحضير وطريقة عمل العزيزية الدمياطى 

أولاً.. تسلق المكرونة في قدر على النار به لتر ماء يغلي يتم سلق المكرونة مده 6 دقائق  دون أن تنضج تماما  ثم نقوم بغسلها تحت الماء الجاري و تصفيتها جيداً

ثم نقوم بخلط المكونات الأخرى بواسطة  الخلاط أضيفي اللبن والسكر والفانيليا و نضيف المكرونه المسلوقة ويتم خفقها باللبن خفقة خفيفة

إذابة  ربع كوب ماء بالنشا ثم أضفافته إلى المزيج السابق مع إمكانية   وضع المكسرات في تلك الخطوة

يتم إضافة الخليط إلى وعاء عميق على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى يتماسك بشكل  جيد

نحضر صينية فرن ويتم دهنها بالزيت او السمنة و نضيف الخليط ثم ضعي معلقة من السمن على الوجه

بعدها يتم إدخال الصينية فرن ساخن على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة ويتم تشغيل الشواية حتى تكتسب لون ذهبي يمكنك أن تضيفي اليها  رشة من جوز الهند و تقدم في أطباق التقديم باردة

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طريقة عمل العزيزية بالنشا "بدون بيض"

المقادير

500 جرام مكرونة اسباجتي 

لتر حليب 

نصف كوب زبد 

كوب سكر 

3 بيضات 

ملعقة كبيرة فانيليا 

ملعقة كبيرة نشا 

مكسرات وزبيب 

طريقة التحضير 

تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة بدون إضافة ملح، ولكن يجب أن ترفع من على النار قبل تمام النضج وتصفى وتترك جانبًا 

في الخلاط الكهربائي، توضع المكرونة الاسباجتي والفانيليا والبيض واللبن والزبد مع كوب من السكر وربع كوب من النشا

تخلط المكونات جيدًا مع بعضها 

يوضع الخليط في صينية الفرن ويزين بالزبيب والمكسرات  ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى يأخذ اللون الذهبي

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