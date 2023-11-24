يعشق الكثير من الأطفال والكبار الكيكة، فيشغل بالهم معرفة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط عبر جوجل، حيث تعتبر الكيكة من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير، وذلك لسهولة تحضيرها، ولتوافر مكوناتها في أي بيت.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط بطريقة هشة ولذيذة

وتقدم «الدستور» بهذا التقرير لزوارها ومتابعيها، من محبين وعشاق الحلويات، طريقة عمل كيكة الشوكلاتة بالخلاط، ومكونات تحضيرها.

مكونات كيكة الشوكولاتة

كوب دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوب زيت ذرة.

كوب حليب خالي الدسم.

نصف كوب بودرة كاكاو.

بيضتين.

رشة ملح.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

نضع الحليب والسكر وذلك مع الزيت وبودرة الكاكاو يالخلاط الكهربائي. نخفق المكونات جيدًا، وسنأخذ كوب منها ونضعه يالثلاجة. نضع البيض والفانيليا وذلك على باقي الخليط في الخلاط. نخفق المكونات معا مرة أخري لكي يتجانسوا بشكل جيد. نضع الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح بوعاء، وسنضيف عليه الخليط المتواجد بالخلاط. خفق المكونات مع بعضها جيدًا لكي نحصل على قوام الكيك. نضع الخليط في صينية مدهونة ومبطنة بالدقيق، ونضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة. ثم إخراج الصينية من الفرن. ثم نترك الكيكة لكي تبرد ونقوم بتقطعيها. واخيرا نصب عليها صوص الشوكلاتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

وننشر وصفة عمل الصوص على النار الهادئة، فسيكون رائع، ومن ضمنه وصفات عمل صوص الشوكولاته المختلفة، وأيضا إليكم المقادير وطريقة التحضير لصوص الشوكولاتة.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

نصف كوب يكون من السكر الأبيض الناعم.

وبالإضافة لنصف كوب من الماء.

وأيضا 2 ملعقة كبيرة تكون من القهوة السادة.

وكذلك ملعقة كبيرة تكون من الكاكاو الخام البودر.

كما سيتم وضع نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تتضمن الخطوة الأولى قم يخلط القهوة مع الكاكاو والفانيليا والسكر بشكل جيد، وعلى أن سوف يوضع على النار هادئة الشعلة. بينما في الخطوة الثانية سوف يتم تقليب الخليط باستمرار بحيث سيصل إلى مرحلة الغليان. وفي الخطوة الثالثة سوف يوضع الصوص الآن على الكيك أو تضعه على الجاتو شاتو وبألف هنا وشفا.

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