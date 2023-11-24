الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط بطريقة هشة ولذيذة

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة

يعشق الكثير من الأطفال والكبار الكيكة، فيشغل بالهم معرفة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط عبر جوجل، حيث تعتبر الكيكة من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير، وذلك لسهولة تحضيرها، ولتوافر مكوناتها في أي بيت.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط بطريقة هشة ولذيذة

وتقدم «الدستور» بهذا التقرير لزوارها ومتابعيها، من محبين وعشاق الحلويات، طريقة عمل كيكة الشوكلاتة بالخلاط، ومكونات تحضيرها.

مكونات كيكة الشوكولاتة

  • كوب دقيق.
  • كوب سكر ناعم.
  • كوب زيت ذرة.
  • كوب حليب خالي الدسم.
  • نصف كوب بودرة كاكاو.
  • بيضتين.
  • رشة ملح.
  • ملعقة بيكنج بودر.
  • ملعقة فانيليا.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

  1. نضع الحليب والسكر وذلك مع الزيت وبودرة الكاكاو يالخلاط الكهربائي.
  2. نخفق المكونات جيدًا، وسنأخذ كوب منها ونضعه يالثلاجة.
  3. نضع البيض والفانيليا وذلك على باقي الخليط في الخلاط.
  4. نخفق المكونات معا مرة أخري لكي يتجانسوا بشكل جيد.
  5. نضع الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح بوعاء، وسنضيف عليه الخليط المتواجد بالخلاط.
  6. خفق المكونات مع بعضها جيدًا لكي نحصل على قوام الكيك.
  7. نضع الخليط في صينية مدهونة ومبطنة بالدقيق، ونضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة.
  8. ثم إخراج الصينية من الفرن.
  9. ثم نترك الكيكة لكي تبرد ونقوم بتقطعيها.
  10. واخيرا نصب عليها صوص الشوكلاتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

وننشر وصفة عمل الصوص على النار الهادئة، فسيكون رائع، ومن ضمنه وصفات عمل صوص الشوكولاته المختلفة، وأيضا إليكم المقادير وطريقة التحضير لصوص الشوكولاتة.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

  • نصف كوب يكون من السكر الأبيض الناعم.
  • وبالإضافة لنصف كوب من الماء.
  • وأيضا 2 ملعقة كبيرة تكون من القهوة السادة.
  • وكذلك ملعقة كبيرة تكون من الكاكاو الخام البودر.
  • كما سيتم وضع نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

بعدة طرق| طريقة عمل كيكة البراونيز بسهولة

"الهلال الأحمر" تنفى إرسال بسكويت منتهى الصلاحية لقطاع غزة

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

  1. تتضمن الخطوة الأولى قم يخلط القهوة مع الكاكاو والفانيليا والسكر بشكل جيد، وعلى أن سوف يوضع على النار هادئة الشعلة.
  2. بينما في الخطوة الثانية سوف يتم تقليب الخليط باستمرار بحيث سيصل إلى مرحلة الغليان.
  3. وفي الخطوة الثالثة سوف يوضع الصوص الآن على الكيك أو تضعه على الجاتو شاتو وبألف هنا وشفا.

اقرأ أيضًا 

خطوة بخطوة.. طريقة عمل شوربة العدس مع قدوم فصل الشتاء

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط كيكة الشوكولاتة في الخلاط كيكة الشوكولاتة عمل كيكة الشوكولاتة بطريقة هشة ولذيذة طريقة عمل كيكة كيكة

مواد متعلقة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الشاورما اللحمة في البيت

طريقة عمل بيتزا الفراخ في المنزل وخطوات تحضير الصلصة والحشو والتسوية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء