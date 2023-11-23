خطوة بخطوة.. طريقة عمل شوربة العدس مع قدوم فصل الشتاء

تعد شوربة العدس من الأطعمة اللذيذة للغاية ومع قدوم فصل الشتاء لا غنى عنها بل هي من الأطباق الرئيسية على السفرة بغرض التدفئة للجسم وزيادة مستويات الطاقة ولكن لابد من معرفة الطريقة الصحيحة التى من خلالها يتم عمل طبق شوربة عدس مغذي ويحمل المزيد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة وفيما يلي نوضح طريقة عمل شوربة العدس بالمكونات الأساسية.

المكونات

كيلو عدس اصفر

1 طماطم

1 جزر

4 فصوص ثوم

3 فصوص حبهان

زبدة أو زيت

ملح وفلفل اسود وكمون وشطة (حسب الرغبة)

طريقة عمل العدس

يتم سلق العدس الأصفر بعد غسله جيدا على نار متوسطة بعد أن يغلي لمدة نصف ساعة تقريبًا

يضاف للعدس الطماطم والجزر والثوم وثمرة المهروس.

تطفأ النار ويترك العدس ليهدأ

يوضع في الخلاط الكهربائي أو باستعمال للحصول على شوربة مخفوقة جيدا

يسخن ويقدم مع الليمون والفلفل الحار حسب الرغبة.

طريقة عمل العدس الأصفر

كيلو من العدس الأصفر المغسول والمصفى جيدا

2 عدد الجزر المتوسط مقطع

1طماطم متوسطة مقطعة

الثوم

الكمون والفلفل الأسود والملح ورشة من السكر (حسب الرغبة)

1 بصلة مقطعة

طريقة عمل العدس الأصفر بالشعيرية