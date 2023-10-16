الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل العدس الأصفر في المنزل بطريقة محببة ولذيذة

العدس الأصفر
العدس الأصفر

يبحث العديد من الأشخاص حول طريقة عمل العدس الأصفر حيث أنه من الطعام المحبب لدي العديد من الأشخاص مع انخفاض درجات الحرارة حيث يعتبر من الأطعمة الشتوية الدافئة التى تعمل على تدفئة الجسم وزيادة الطاقة.

طريقة عمل العدس الأصفر في المنزل

ونوضح خلال السطور التالية مقادير وطريقة عمل شوربة العدس الأصفر.

مقادير شوربة العدس الأصفر:

كيلو عدس اصفر

عدد واحد من ( طماطم، جزر)

4 فصوص ثوم

3 فصوص حبهان

زبدة أو زيت

ملعقة لكلا من ملح وفلفل اسود وكمون 

طريقة عمل العدس بطريقة سهلة وسريعة 

1- في البداية نقوم بسلق العدس الأصفر بعد غسله جيدا على نار متوسطة بعد أن يغلي لمدة نصف ساعة تقريبًا.

2- يتم إضافة  للعدس الطماطم والجزر والثوم وثمرة المهروس.

3- يتم اطفاء النار ويترك العدس ليهدأ

4- يوضع كمية العدس في الخلاط الكهربائي أو من خلال الهاند بلندر 

5- يتم تسخينه جيدًا  ويقدم مع الليمون والفلفل الحار حسب الرغبة.

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فوائد العدس الأصفر 

  • يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم:تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، كما أن محتواها العالي من الألياف يجعلها ممتلئة للغاية مما يساعد على التحكم في الشهية.
     
  • مصدر للبروتينات النباتية: يحتوي العدس على نسبة منخفضة من بعض الأحماض الأمينية الأساسية، وهما الميثيونين والسيستين.

 

  • يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى بسبب الألياف التي يحتويها وتعطي احساس بالشبع.

 

  • تناول العدس بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة والسرطان وأمراض القلب.

 

  • يحتوي العدس على تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات.

 

  • العدس غني بشكل خاص بالألياف البريبايوتيك التي تعزز وظيفة الجهاز الهضمي وتغذي 'بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تعتبر مهمة جدًا لصحتنا لذا لابد من تناوله.
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