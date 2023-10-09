طريقة عمل اللانشون باللحم في المنزل بخطوات بسيطة ولذيذة

إذا كنت تستمتع بمذاق اللانشون، فيمكنك بسهولة تحضيره بدون أي إضافات أو مواد حافظة، كما أنه يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والزيت مع طعم ونكهة رائعة.

المكونات

بيض

دقيق

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

ملح

حبهان مطحون

فلفل أسود

بابريكا

الطريقة

قطعي اللحم إلى قطع صغيرة حتى يتم طحنها بشكل متساوٍ، اطحني اللحم حتى يصبح طريًا وناعمًا.

أضف الثوم المبشور جيدًا، وبياض البيض، والدقيق وبقية مكونات التوابل

استخدم عودًا للتحريك في اتجاه واحد حتى يصبح لزجًا مثل قوام المعجون

يُغلى قدر صغير من الماء ثم يُغلى كمية صغيرة من اللحم ويُسلق حتى ينضج تمامًا ويصبح له طعم، إذا كان لديك ميكروويف، ضعي اللحم في الميكروويف لبضع ثوان حتى ينضج ثم تذوقيه، إذا كنتي راضية عن المذاق تابع الطهي بالبخار، وإذا لم يكن الأمر كذلك أضف المزيد من التوابل حسب تفضيلاتك.

يمكنك استخدام قالب الرغيف أو القالب الدائري أو المربع، ثم قومي بتعبئة اللحم باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة أو ملعقة مطاطية لتجنب أي بقع فارغة، وقومي بتنعيم الجزء العلوي

قومي بتغطيته بورق الألمنيوم، سوف يتمدد اللحم أثناء الطهي بالبخار، وسيكون لحم اللانشون ذو قمة مستديرة.

قم بإزالة ورق الألمنيوم واترك لحم اللانشون يبرد تمامًا، وقد يستغرق ذلك من 2 إلى 3 ساعات، ضعيه في الثلاجة ثم أخرجيه عندما تريدين استخدامه.

كيفية تخزين اللانشون لفترة أطول

الثلاجة: يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا.

الفريزر: للتخزين لفترة أطول، قم بتجميدها في الفريزر، قم بتقطيعها إلى شرائح ولف حوالي 4 شرائح لحصة واحدة بغلاف ملتصق ووضعها داخل كيس الفريزر، ويمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لمدة 3 أشهر تقريبًا، وقم بإذابته في الثلاجة قبل الاستخدام.