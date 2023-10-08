طريقة عمل المقلوبة باللحمة بـ 5 طرق مختلفة

طريقة عمل المقلوبة باللحمة.. تعد المقلوبة من الوجبات متكاملة العناصر الغذائية، ومن الأطباق الشهية للشعوب العربية، لذا يبحث عنها قطاع كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “جوجل”.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة والارز

في الخطوة الأولى، يتم سلق اللحم عن طريق وضعه في وعاء عميق على نار متوسطة، ويضاف إليه البصل والفلفل الأسود والهيل والقرفة، ويترك حتى ينضج. بعد ذلك، يضاف ملعقة صغيرة من الملح، ويتم إزالة اللحم من الشوربة ويحتفظ بها.

في الخطوة الثانية، يتم سلق الأرز البسمتي عن طريق نقعه في ماء الورد والزعفران، ثم يضاف إلى وعاء به كمية من الماء والزيت والملح والهيل، ويترك حتى ينضج الأرز بشكل تام.

في الخطوة الثالثة، يتم تصفية الأرز من الماء.

في الخطوة الرابعة، يتم تحمير البصل في مقلاة على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا، ثم يضاف إليه الثوم المفروم والفلفل الرومي الملون واللحم. يتم التقليب لمدة 3 دقائق قبل إضافة الكركم والبهارات والفلفل الأسود.

في الخطوة الخامسة، يتم وضع اللحم في قاع الوعاء العميق، ثم توضع فوقه البطاطس والكزبرة، ثم يتم توزيع الأرز بالتساوي، ثم يوضع فوقها الطماطم وطبقة أخرى من الأرز والكزبرة والفلفل.

في الخطوة السادسة، يتم إضافة كوبين من مرقة اللحم إلى الأرز، ثم نصف كوب من الماء والزعفران وماء الورد. يغطى لمدة 15 دقيقة على نار مرتفعة ثم يخفض حرارة البوتجاز، ويترك لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج المكونات.

بعد تنضج جميع المكونات، يتم قلب الوعاء في طبق كبير مستدير ويقدم لأفراد الأسرة مع طبق من السلطة التومية أو الطماطم المخللة.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة للشيف الشربيني



لتحضير المقلوبة بوصفة الشيف شربيني، يجب أولًا تقطيع البصل وتشويحه في الزيت على النار، ثم إضافة البوري والحبهان والقرفة، ومكعب المرق والقرنفل.

بعد ذلك، يتم فرم الجزر والكرفس والكرات، وإضافتها إلى البصل، ثم إضافة الطماطم والقرفة الناعمة والخشب والملح والفلفل.

في الخطوة التالية، يتم إضافة اللحمة بعد تنظيفها وسلقها نصف سوى مع التقليب المستمر، ثم يضاف المرق، ويترك الخليط حتى يغلي.

في طاسة على النار، يتم تحمير الباذنجان في زيت غزير.

بعد ذلك، يتم رص القرنبيط والفلفل الألوان في حلة كبيرة، ووضع جزء من خليط اللحمة فوقها، ثم يتم وضع الباذنجان.

وأخيرًا، يتم إضافة الأرز بعد تحريكه جيدًا، ثم يغطى ويترك حتى ينضج تمامًا، ثم يتم تحريكه مرة أخرى وتقديمه في طبق التقديم مع البقدونس.

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طريقة عمل المقلوبة باللحمة نادية السيد

رش ملح على الباذنجان ووضعه في مصفاة من أجل التخلص من الماء الزائد.

يتم تحمير الباذنجان وتركه على منديل مطبخ من أجل تصفية الزيت الزائد.

وضع وعاء من الماء على النار ويوضع فيه القليل من الزيت، ثم يوضع اللحم ويترك إلى أن ينضج.

يضاف البصل مع البطاطس إلى وعاء اللحم ويوضع عليه البهارات والملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا، ويترك على أن النار حتى تنضج كل المكونات.

يتم تشويح البطاطس أولا في الزيت، وبعد ذلك يوضع البصل في نفس الزيت بحيث يأخذ اللون الذهبي.

يتم إحضار وعاء مدهون زيت.. ويرص الباذنجان في الوعاء ويوضع طبقة من البطاطس والبصل وطبقة من الأرز وبعدها قطع اللحم وفي النهاية توضع طبقة من الأرز.

يوضع 3 أكواب من الشوربة في وعاء المقلوبة ويترك حتى يغلي.. ثم يتم تهدأ النار وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تنضج

يتم قلب المقلوبة في صينية مستديرة وتزين بالصنوبر.



طريقة عمل المقلوبة باللحمة الفلسطينية

قم بغسل الأرز جيدا ثم ضعه في وعاء ويتم نقعه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة.

في مقلاة عميقة، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضف البصل والثوم المفرومين وقلبهما حتى يصبحا ذهبيين ورائحتهما مميزة.

أضف قطع اللحم إلى المقلاة وقلبه حتى تنضج وتتحمر.

- صورة 2 - طريقة المقلوبة الفلسطينية باللحم بسهولة ومكونات بسيطة في المنزل

أضف البهارات (شاورما، كركم، البهارات السبع) والملح والفلفل، وقلب المكونات جيدا.

صفي الأرز من الماء وأضفه إلى المقلاة مع اللحم.

قلب المكونات جيدا حتى يتجانس الأرز مع اللحم والتوابل.

أضف ثلاثة أكواب من الماء الساخن إلى المقلاة واترك الخليط يغلي.

ثم قلبه مرة أخرى وضع غطاء على المقلاة.

اترك المقلوبة تطهى على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما وتمتص السوائل ثم قم بتحريك الأرز واللحم بين الحين والآخر لضمان تجانس النكهات وعدم الالتصاق.

بعد أن ينضج الأرز ويمتص السوائل، اقلب المقلوبة بلطف على طبق التقديم.

يمكنك تزيينها بالبقدونس المفروم الطازج.

قدم المقلوبة الفلسطينية باللحم ساخنة كوجبة رئيسية، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء.

يمكن إضافة الخضروات مثل الجزر المبشور أو البازلاء إلى المقلوبة لزيادة التنوع والقيمة الغذائية ويمكن إضافة قطع الباذنجان.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة للشيف حسن



غسل الباذنجان جيدا بالماء ثم يقطع لشرائح مناسبة الحجم، ثم يوضع الباذنجان داخل مصفاة.

نقوم برش شرائح الباذنجان بكمية مناسبة من الملح ونترك الباذنجان لمدة عشرين دقيقة حتى يفقد المياه.

في قدر على النار ضعي كمية مناسبة من الزيت مع إضافة البصل إلى الزيت وقلبي البصل جيدا في الزيت لمدة دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي.

ثم قومي بإضافة قطع مكعبات اللحمة إلى البصل ويقلب جيدا حتى يكتسب اللون البني من جميع الجهات.

قومي بعد ذلك بإضافة كمية مناسبة من الماء الساخن إلى القدر لسلق اللحم وإضافة ورق اللورى والحبهان والفلفل الأسود والملح، والكرفس وإضافة ثمرة واحدة من الجزر واتركي اللحم على النار حتى النضج.

بعد سلق اللحمة جيدا قومي بإخراج مكعبات اللحم من مرقه اللحم ويمكن أن تقومي بتحميرها في كمية قليلة من الزيت أو السمن من أفضل مذاق في طريقة عمل المقلوبة باللحمة.

في مقلاة على النار قومي بقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي ثم قومي برفع الباذنجان على مناديل المطبخ حتى يفقد الزيت الزائد.

قومي بقلي شرائح البصل أيضا في الزيت وعند الرغبة يمكن إضافة قطع من شرائح البطاطس.

بعد الانتهاء من تحمير البصل والباذنجان وشرائح البطاطس قومي بتحضير الأرز وغسله جيدا بالماء.

اتركي الأرز في الماء لمدة عشر دقائق ثم قومي بتصفيته جيدا.

في قدر مناسب الحجم قومي برص مكونات المقلوبة وضعي في البداية ملعقة كبيرة من الزيت.

