الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بالخطوات.. طريقة عمل المسقعة بمكونات سهلة وبسيطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى ست البيت لتقديم أفضل الأطعمة لأسرتها وأكثرها إفادة بالنسبة لصحتهم، لذا من الأطباق السهلة في التحضير والمغذية لاحتوائها على عناصر غذائية هى المسقعة بالباذنجان وإليكم طريقة عمل المسقعة  في خطوات :

طريقة عمل المسقعة

تتكون مكونات طبق المسقعة من الأصناف التالية:- 

  • باذنجان رومي.
  • فلفل رومي.
  • فلفل حار حسب الرغبة.
  • فصين من الثوم.
  • عصير طماطم.
  • ملعقتين من الخل الأبيض.
  • ملعقة صغيرة من الكمون.
  • ملعقة كبيرة من الملح.
  • ملعقة صغيرة من السبع بهارات حسب الرغبة.
  • حبتين من البطاطس حسب الرغبة.

طريقة عمل المسقعة بخطوات سهلة وسريعة 

الخطوة الأولى: نقوم بقطع الباذنجان وتقشيره جيدًا، ثم نقطعه إلى حلقات.

الخطوة الثانية: نقطع الفلفل الرومي لحلقات أو على هيئة شرائح طويلة.

الخطوة الثالثة: نحضر المقلاة ونقوم بتسخين الزيت جيدًا حتى يكون جاهزًا للقلي، ضعي شرائح الباذنجان وتابعي تحميرها حتى تأخذ اللون الذهبي.

الخطوة الرابعة: نقوم بتصفية الباذنجان بصورة جيدة باستخدام طبق عليه المناديل الخاصة بالمطبخ ومراعاة وضع شرائح الباذنجان بشكل يسمح بتصفية الزيت بشكل جيد.

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الخطوة الخامسة: نقوم بقلي الفلفل بنفس الطريقة الخاصة بالباذنجان، ونقوم بتصفيته بشكل جيد.

الخطوة السادسة: إضافة البطاطس إلى صينية المسقعة، قومى بتقشيرها وتقطيعها وقليها بالطريقة العادية.

الخطوة السادسة: نحضر صينية ونقوم بوضع قليل من الزيت ثم نضع الثوم وننظر حتى يأخذ اللون الذهبي.

الخطوة السابعة: نقوم بوضع القليل من الخل، من بعدها نضع عصير الطماطم، ونضع  الكمون والملح وجوزة الطيب حسب رغبتك، وننتظر حتى يتسبك أي نجد مادة دهنية ظاهرة على الوجه الخاص بالصينية.

الخطوة الثامنة: قبل أن تنضج الطماطم بدقيقتين، نضع  شرائح الباذنجان والفلفل وأصابع البطاطس في الصينية بشكل منظم، ونتركها على النار لمدة 4 دقائق.

الخطوة الأخيرة: يمكنك وضع الصينية في الفرن لمدة 3 دقائق حتى تتشمع وبالهنا والشفا.

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