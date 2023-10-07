طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بأقل التكليفات

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل، عن طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في مصر، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يحتاج فيه الكثير منا إلى طعام إضافي بين الوجبات، للشعور بالشبع في ظل تراجع درجات الحرارة والشعور بالبرودة.

وتعتبر البيتزا من بين الأطعمة التي يستمتع بها الكبار والصغار، ويمكن استخدام حشوات مختلفة بها مثل التونة أو الدجاج أو اللحم المفروم او خليط الأجبان، لأنها تمتاز بسهولة طهيها، وتناولها في أي وقت.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية المكونات

لعمل البيتزا الإيطالية نحتاج إلى 4 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال، و1 كوب حليب خالي الدسم، نصف كوب زيتون، وملعقة خميرة فورية، وملعقة صغيرة سكر، ورشة ملح.

وللحشوة نحتاج ربع كوب فطر عيش الغراب، وربع ملعقة صغيرة صلصة بيتزا، وربع كوب زيتون، وفلفل شرائح، وملعقة زعتر صغيرة، وكوب جبن أي نوع مجروش، ثوم مطحون، ويمكن إضافة التونة كحشوة، بوضع علبتين من التونة، مع حبة بصل كبيرة، و2 طماطم، و2 فلفل أخضر مقطع شرائح، وملح وفلفل، وأي نوع بهارات مفضل، وجبنة موتزاريلا للتغطية.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الخطوات

نذوب الخميرة في كوب ماء دافئ، ونضع الدقيق في وعاء كبير، ويضاف اليه الحليب والزيت ويقلب، ثم تضاف إليه الخميرة، والملح والسكر وتعجن جيدًا لمدة 5 دقائق، ويتم تشكيل كرة من العجين وتغطيتها بفوطة مطبخ وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة، وبعد ذلك يتم فرد العجين، وتوضع عليها صلصة البيتزا، وتوزع الحشوة بالتساوي، ويرش الزعتر والجبن على الوجه ثم تخبز في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، على درجة حرارة ما بين 150 -180، حتى تمام النضج، أو لمدة 15 دقيقة إذا نضجت، حسب نوع الدقيق المستخدم في العجين، والمكونات.

اقرأ أيضا

السبانخ بدلا من اللحوم .. نظام غذائي نباتي لتخفيف آلام الدورة الشهرية