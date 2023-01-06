السبانخ والبقوليات بدلًا من اللحوم.. نظام غذائي نباتي لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تلجأ النساء والفتيات إلى طرقٍ عديدة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، ولعل أكثرها شيوعًا بينهن تناول مسكنات الآلام والمشروبات الساخنة فضلًا عن ممارسة الرياضة في بعض الأحيان، بينما تشير الدراسات الحديثة إلى أن النظام الغذائي قد يكون عاملاً مساهمًا في مُعدّل الألم الذي تشعر به كل سيدة وفتاة.

ووفقًا للدراسات، فإن اتباع نظام غذائي نباتي قد يخفف من تقلصات الدورة الشهرية، إذ أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم والزيت والسكر والملح والقهوة تزيد الالتهاب مما يزيد معدل الألم.

ووجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض «أوميجا 6» الدهنية تزيد من الالتهابات والآلام، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض «أوميجا 3» الدهنية تفعل العكس، ومن ثمَّ، فإن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يكون حلاً بسيطًا نسبيًا ويوفر راحة كبيرة.

مصادر «أوميجا 3»

توجد أحماض «أوميجا 3» الدهنية في الأطعمة النباتية بما في ذلك البقوليات والفاصوليا والمكسرات، تمنع أوميجا 3 إنزيمًا تسمى انزيمات الأكسدة الحلقية (COX) من إنتاج هرمون البروستاجلاندين الذي يسبب الالتهاب، هذا مشابه لما يحدث عند تناول مسكن للألم.

وتؤدي بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والوجبات السريعة والسكر، إلى زيادة البروستاجلاندين المنتشر في الجسم، ما يسهم في تقلص الأوعية الدموية في الرحم، ويسبب تقلصات أكثر حدة.

وأكدت دراسة حديثة نُشرت في «Science Direct» أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يقلل الالتهاب، كما تم ربط تناول الأطعمة النباتية بتقليل الألم في وقت تعافي الرياضيين من التهاب المفاصل.

مصادر نباتية للحديد

عند اتباع نظام غذائي نباتي يخفف من آلام الدورة الشهرية، فإنه يمكن تناول أطعمة بديلة للحوم الحمراء؛ للحصول على القدر المناسب من الحديد الذي يحتاجه الجسم، ومن بينها: