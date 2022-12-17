هل النظام الغذائي الخاص بك هو المسؤول عن آلام الدورة الشهرية المؤلمة؟

من التشنجات المنهكة إلى التشنجات المعوقة، تضطر ملايين النساء البريطانيات إلى تحمل عدد كبير من الآلام المرتبطة بالدورة الشهرية كل شهر.

وفقًا لموقع "health" نظرًا لأن المسكنات القياسية تفشل في تهدئة آلام الدورة الشهرية بالنسبة للكثيرين، فقد اقترح الباحثون أن بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي قد تكون كافية لإبعاد تقلصات الدورة الشهرية مرة واحدة وإلى الأبد.

الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 6 والسكر والملح واللحوم كلها تحفز الالتهاب

في نصيحة جديدة، تقترح جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية على النساء تناول المزيد من الأسماك والمكسرات بدلاً من اللحوم والوجبات الخفيفة السكرية للمساعدة في تخفيف الآلام المؤلمة.

وذلك لأن مجموعة متزايدة من الأبحاث وجدت أن أوميغا 3 ومضادات الأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للضرر وغالبًا ما يؤدي إلى الشعور بالألم.

تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على أوميجا 3 ومضادات الأكسدة الزيوت النباتية، مثل زيت بذور الكتان والبذور مثل بذور الشيا والجوز.

كم من الوقت تستمر الدورة؟

قامت NAMS بتحليل الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران والتي نظرت في النظام الغذائي وآلام الدورة الشهرية لمعرفة كيف يمكن للأطعمة المضادة للالتهابات أن تخفف من تقلصات الدورة الشهرية.

وخلص الخبراء إلى أن الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 6 والسكر والملح واللحوم كلها تحفز الالتهاب.

خلال فترة الحيض، ينقبض الرحم للمساعدة في طرد البطانة بمساعدة هرمون التهابي مثل مادة تسمى البروستاجلاندين.

تعمل هذه المواد الكيميائية على تضييق الأوعية الدموية في الرحم وتجعل طبقة العضلات تنقبض، مما يسبب تقلصات مؤلمة.

ترتبط المستويات المرتفعة من البروستاجلاندين بتقلصات الدورة الشهرية الأكثر حدة.

تنصح NAMS النساء بالابتعاد عن الأطعمة التي يمكن أن تسبب التهابًا إضافيًا، مثل اللحوم والزيت والسكريات والأملاح، حوالي 80 في المائة من النساء البريطانيات يعانين من آلام الدورة الشهرية في مرحلة ما من حياتهن.، وبالنسبة لخمسة إلى 10 في المائة من النساء، يكون الألم شديدًا بما يكفي لتعطيل حياتهن.

سراه سانوه، طالبة في جامعة روتجرز ومؤلفة رئيسية للنصيحة، قالت: "حتى لو لم يتبع شخص ما نظامًا غذائيًا صارمًا مضادًا للالتهابات، فإن تقليل تناولك للأطعمة الالتهابية يجب أن يساعد في تقليل الالتهاب الذي يسبب آلام الدورة الشهرية".

تعاني بعض النساء من أعراض أكثر اعتدالًا، وتواجه أخريات تقلصات مؤلمة للغاية ونزيف حاد بشكل غير طبيعي وانتفاخ غير مريح وضغط في البطن.

ومع ذلك، فإن ما لا تدركه العديد من النساء هو أن آلام الدورة الشهرية يمكن أن تكون أحد أعراض الحالات الخطيرة الأخرى التي تتطلب العلاج المناسب.