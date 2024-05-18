السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالبان بكفر الشيخ يحرزان المركز الثالث عالميا بمسابقة "ريجينيرون" للعلوم والهندسة

مسابقة معرض ريجينيرون
مسابقة معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فوز الطالبين أدهم محمد طه، ومحمد أحمد  عارف، الطالبين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  بكفر الشيخ، بالمركز الثالث عالميًا، في مجال علم الطب المُتعدي بمسابقة معرض Regeneron "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة، والمُقام بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

مسابقة معرض "ريجينيرون" للعلوم والهندسة

 وشارك الطالبين في المعرض العالمي بمشروع "مُزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية" حيث قاما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية إدارة الكشف عن المرض، ومتابعة تطوراته مما يعمل على تعزيز حياة المُصابين بما في ذلك الأطفال.

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وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطالبين أحمد قدري حسن، وأحمد حنفي حسن من مُحافظة كفر الشيخ، فازا بالحصول على جائزة خاصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية عن مشروع "استخدام الذكاء الإصطناعي بشكل مُبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض" من "مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع"، حيث حصل كلًا منهما على منحة كاملة من جامعة الملك عبد العزيز لاستكمال الدراسة هناك.

العلوم والهندسة الولايات المتحدة تعليم كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وزارة التربية والتعليم

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