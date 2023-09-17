أفضل من المحلات.. طريقة عمل البيتزا في البيت وكيفية عمل الصلصة

طريقة عمل البيتزا تنال اهتمام العديد من ربات البيوت حيث تعتبر من أشهى وأكثر المأكولات انتشارًا حول العالم، فهي تجمع بين المذاق الشهي والأطعمة المتنوعة، وعلى الرغم من أنه يمكنك شراء البيتزا جاهزة من المطاعم والمحلات، إلا أن تجربة صنع البيتزا في المنزل تضيف لذة خاصة وتمكنك من التحكم بتفاصيلها.

في التقرير التالي يقدم خبراء الطبخ بموقع "just food" ، طريقة عمل البيتزا في المنزل، بالإضافة إلى كيفية تحضير صلصة البيتزا والذي يعتبر عنصر أساسي بوجبة البيتزا.

مكونات طريقة عمل عجينة البيتزا

2 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

3/4 كوب من الماء الدافئ.

مكونات صلصة البيتزا:

علبتين من الطماطم المهروسة.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة تحضير العجينة:

في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق، الخميرة، السكر والملح.

أضف الزيت والماء الدافئ تدريجياً واعجن المكونات حتى تتكون عجينة لينة وطرية.

اعجن العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح ملساء ومستقرة.

ضع العجينة في وعاء نظيف واتركها ترتاح لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

في قدر صغير، سخن الزيت على نار متوسطة وأضف الثوم والبصل واقلبهم حتى يصبحان ذهبيين.

أضف الطماطم المهروسة وصلصة الطماطم وأخلطهما جيداً.

أضف المسحوق المجفف (الزعتر والبقدونس) واستمر في الخلط.

أضف الملح والفلفل والسكر وقلبهم جيداً.

اترك الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لها قوام سميك.

طريقة تحضير البيتزا:

سخن الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

قسّم العجينة إلى عجينات صغيرة وابدأ بفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق بحجم وشكل البيتزا المفضلة لديك.

ضع العجينة على صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت وأملأها بالصلصة والمكونات التي ترغب في إضافتها.

ضع البيتزا في الفرن وطهيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح القاعدة ذهبية والجبن ذائباً.