الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل

دجاج
دجاج

تحتار الكثير من النساء في تقديم وجبة الغداء إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، ما جعلنا ننشر طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل خاصة بعد انخفاض أسعار بورصة الدجاج.

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل الشيش طاووق لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الأرز الابيض او المكرونة أو يمكن عملها كسندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.


واليوم يقدم الدستور طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة لتقدمها ربة المنزل لأسرتها كوجبة مميزة على الغداء.

مقادير عمل الشيش طاووق:

تتضمن طريقة عمل الشيش طاووق مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل ويكون مشوي على الفحم أو يمكن تسويته في البيت داخل الفرن، وهي كالتالي:

المقادير:
الدجاج: كيلو من صدور الدجاج بدون عظم مقطعة إلى مكعبات.
عصير الليمون: ربع كوب عصير الليمون.
زيت نباتي: ربع كوب زيت نباتي من الممكن زيت ذرة أو زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.
اللبن الرائب: نصف كوب من اللبن الرائب.
الثوم: 5 فصوص ثوم مهروسين.
معجون الطماطم: 2 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
الملح: ملعقة صغيرة ونصف ملح.
الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
الشطة: أقل من ربع ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.
القرفة: ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
الحبهان: ثمن ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
البصل: 2 ثمرة بصل كبيرة مقطعة قطع كبيرة.
الفلفل الرومي: 2 ثمرة  فلفل رومي كبيرة مقعطة قطع كبيرة.
الطماطم: 3 ثمرات طماطم مقطعة مربعات كبيرة.
البقدونس: كوب من البقدونس الطازج المقطع.


طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:

قومي بمزج عصير الليمون مع الزيت النباتي، واللبن والثوم ومعجون الطماطم والملح والفلفل والفلفل الأسود والقرفة والحبهان في وعاء كبير.

الخطوة الثانية:
ضيفي الدجاج وحركيه كي يغطى جيدا بالمزيج.

الخطوة الثالثة:
ضعي الدجاج المتبل في كيس بلاستيكي كبير ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات على الأقل.

الخطوة الرابعة:
سخني الشواية على نار متوسطة واتركي الفرن حتى يسخن لمدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ دقائق.

الخطوة الخامسة:
ضعي الدجاج والبصل والفلفل الأخضر ومكعبات الطماطم في أسياخ الشواء المعدنية  ثم قومي بوضعها على الشواية إلى أن يصبح لون الدجاج ذهبيًا، حوالي 5 دقائق لكل طرف.

الخطوة السادسة:
قومي بعد ذلك برش البقدونس فوق الأسياخ و قدميها مع صوص الثوم والخبز العربي والسلطة الخضراء بجانب المكرونة بالصلصة أو أرز أبيض بالزبدة.

 

 

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