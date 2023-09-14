الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بخطوات بسيطة ومكونات في مطبخك.. طريقة عمل التومية وفوائدها للجسم

التومية
التومية

تطورت وانتشرت وصفة التومية عبر العديد من الثقافات والمناطق العربية، واكتسبت تدريجيًا شهرة واسعة في المطابخ ومطاعم الوجبات الجاهزة، حيث تختلف طرق تحضير التومية بين المناطق والبلدان، حيث تتأثر بالتقاليد والمكونات المتاحة في كل منطقة.

وتستخدم التومية في العديد من الوصفات والأطباق، مثل الشاورما والكباب والسندويشات والمقبلات، ويتم تحضير التومية عادةً من الثوم المهروس والزيت والليمون والتوابل المختلفة.

وتعتبر التومية إضافة مميزة للأطباق، حيث تضفي نكهة حادة ومميزة على الطعام. بالإضافة إلى طعمها الرائع، يُعتقد أن الثوم يحمل فوائد صحية عديدة، مثل تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة القلب.

تعد الثومية من الأطباق الشهية والمحببة للكثيرين، فهي تضيف نكهة مميزة وقواماً لذيذاً إلى الأطباق، إضافةً إلى طعمها الرائع، فإن الثومية تحمل معها فوائد صحية عديدة للجسم.

وفي السطور التالية، تقدم الشيف وفاء عبد الحميد، طريقة عمل الثومية وتستكشف فوائدها للصحة.

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التومية 

طريقة عمل الثومية:


تتكون الثومية من مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ. إليك خطوات عمل الثومية:

- ضعي ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من الماء البارد، ثم ضعيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط شفافاً ومتماسكاً.

- ارفعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً.

-اهرسي ثلاث فصوص من الثوم ناعماً جداً، ثم ضعيه على الخليط المبرد مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون ورشة ملح.

-اخلطي المزيج جيداً في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

-أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو أي زيت نباتي بشكل تدريجي مع استمرار الخلط حتى تحصلي على سماكة المرغوبة.

-أضيفي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود واخلطي قليلاً.

-ضعي التومية في وعاء مناسب وادخليه إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

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فوائد الثومية للجسم:


بالإضافة إلى طعمها الشهي، تحمل الثومية فوائد صحية للجسم. إليك بعض الفوائد المحتملة:

تعزز صحة القلب: يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم والكولسترول، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية.

تعزز الجهاز المناعي: يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

تحسن الهضم: تحتوي الثومية على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات.

تحسن صحة الجلد: يحتوي الثوم على مضادات البكتيريا والفطريات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وعلاج بعض المشاكل الجلدية.

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