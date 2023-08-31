الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

السمسمية والحمصية والفولية.. طريقة عمل حلوى المولد النبوي بالبيت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقترب موعد المولد النبوي الشريف، حيث يعتبر من المناسبات الكبيرة في العديد من البلدان العربية، لإحياء كري مولد أشرف خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعد الحلويات والمأكولات التقليدية جزءًا لا يتجزأ من احتفالات المولد النبوي، ومن بين هذه الحلويات الشهيرة، تحظى السمسمية والحمصية، والفولية بعشق خاص من الكبار والصغار، حيث تتميز هذه الحلويات بمذاقها الرائع وتاريخها العريق، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طرق تحضير السمسمية، الحمصية، والفولية.

السمسمية:

2 كوب سمسم.

1 كوب سكر.

1/2 كوب ماء.

1/4 كوب عسل.

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة "اختياري".

طريقة تحضير السمسمية:

يسخن السمسم في مقلاة على نار متوسطة حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

يضاف السكر والماء إلى المقلاة، ويقلب الخليط حتى تذوب السكر تمامًا.

يضاف العسل وماء الزهر ومسحوق القرفة، ويستمر التحريك حتى يتكاثف الخليط قليلاً.

يُسكب الخليط في قوالب مغلفة بورقة زبدة ويُترك ليبرد تمامًا.

بعد أن تجف السمسمية، يمكن تخزينها في حاويات محكمة الإغلاق للحفاظ على نكهتها الطيبة.

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الحمصية:

2 أكواب حمص مسلوق ومهروس.

1 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

1 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من المستكة.

رقائق اللوز للتزيين.

طريقة تحضير الحمصية:

يذاب السكر والزبدة في قدر على نار هادئة، مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا ويمتزج مع الزبدة.

يضاف الحمص المهروس إلى الخليط، ويستمر التحريك حتى يتكاثف قوام الحمصية.

يضاف القرفة والمستكة، ويستمر التحريك لمدة طويلة إلى أن يصبح الخليط سميكًا وقوامه ثابت.

يسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ويزين برقائق اللوز.

يترك الخليط ليبرد ويتماسك قبل تقديمه.

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الفولية:

2 أكواب فول مسلوق ومهروس.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

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طريقة عمل الفولية:

يذاب السكر والزبدة في قدر على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا.

يضاف الفول المهروس إلى الخليط، ويستمر التحريك حتى يتكاثف قوام الفولية.

يضاف ماء الزهر والقرفة، ويستمر التحريك لمدة قليلة حتى يمتزج الخليط بشكل جيد.

يسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ويُترك ليبرد ويتماسك قبل تقديمه.

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