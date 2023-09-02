خطوة بخطوة طريقة عمل كعب الغزال في المنزل بطريقة سهلة

تحتار الكثير من النساء في تقديم صنف حلويات إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام والوجبات المتكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مع صنف حلويات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل كعب الغزال في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل كعب الغزال لأنه يعتبر صنف حلو يحبه جميع الناس وخاصة الأطفال، حيث يمكن تناوله في كل الأوقات، والكثير من النساء يقومن بتحضيره إذا كان في الأعياد او المناسبات الخاصة ويمكن تقديمه بجانب الشاي.

ويقدم “الدستور” من خلال السطور التالية طريقة عمل كعب الغزال بطريقة سهلة وبسيطة على النحو التالي:

مقادير عجينة كعب الغزال:

الدقيق: كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

السمن: 2 كوب من السمن البلدي أو نوع سمن غير مهدرج.

اللبن الحليب: كوب من اللبن الحليب الدافئ.

السكر: 2 ملعقة من السكر المطحون .

الخميرة: ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة.

الملح: رشة بسيطة من الملح

مقادير حشوة كعب الغزال:

التمر: 2 كوب من التمر الطري.

السمن: 2 ملعقة من السمن



مقادير تزيين كعب الغزال:

الفانيليا: ملعقة فانيليا.

السمسم: ملعقة سمسم مطحون.

البيض: بيضة واحدة.

طريقة عمل كعب الغزال:



الخطوة الأولى:

قومي بإحضار وعاء عميق، ثم اضيفي كافة المكونات من الملح والسكر والخميرة.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة الدقيق ثم حركي هذه المكونات بشكل جيد حتى يصبحوا متجانسين القوام.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة السكر بشكل تدريجي على هذه المكونات واستمري في التحريك.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة كمية السمن بالكامل ثم قومي بعجن هذه العجينة بالأيدي.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة الحليب بشكل تدريجي للحصول على عجينة متجانسة، واعجنيها باستخدام راحة اليد لكي تقومي بعجن هذه المكونات جيدا.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع هذه العجينة في مكان دافئ، وقومي بتغطيتها جيدا باستخدام أكياس البلاستيك لكي تختمر لمدة تتراوح من 35 دقيقة إلى 60 دقيقة.

الخطوة السابعة:

قومي بتحضير إناء آخر وقومي بوضع كمية من العجوة وضعيها على النار مع معلقتين السمن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق.

الخطوة الثامنة:

ابدأي بأخذ كمية بسيطة من العجين وقومي بفرده وضعي فيها العجوة، ثم قومي بغلق هذه العجينة من جميع الجهات.

الخطوة التاسعة:

احضري البيض وادهني به وجه العجينة ثم اخلطي السمسم مع الفانيليا ورشيهم على وجه العجينة.

الخطوة العاشرة:

ابدأي في وضعها داخل صينية مدهونة والزبدة ثم قومي بإدخال هذه الصينية إلى الفرن وعندما تحصل على اللون الذهبي اخرجيها.