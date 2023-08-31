خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

تحتار الكثير من النساء في تقديم وجبة الغداء إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، ما جعلنا ننشر طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل خاصة بعد انخفاض أسعار بورصة الدجاج.

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل شاورما الدجاج لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الارز الابيض او المكرونة أو يمكن عملها ك سندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.

اليوم يقدم الدستور طريقة عمل شاورما الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة لتقديمها ربة المنزل لأسرتها كوجبة مميزة على الغداء.

مقادير عمل شاورما الدجاج:



الدجاج: 1 كيلو من صدور الدجاج مخلي من العظام والمقطع شرائح.

البصل البودر: 1 ملعقة كبيرة من البصل البودر.

الثوم البودر: 1 ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

البابريكا: 1 ملعقة كبيرة بابريكا.

الكركم: 1 ملعقة صغيرة من الكركم.

الكاري: 1 ملعقة كبيرة من الكاري.

السبع بهارات: 1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

الملح: ١ ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.

خل التفاح: 5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الزبادي: 1 كوب كبير من الزبادي.

عصير الليمون: 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.



طريقة تحضير شاورما الدجاج:

الخطوة الأولى:

قومي بغسل قطع الدجاج سواء كانت من الصدور أو الأوراك بالماء والخل والليمون.

الخطوة الثانية:

قومي بتقطيع الفراخ إلى شرائح طولية ثم اغسليها جيدًا واتركيها تتخلص من الماء الزائد تمامًا في مصفاة.

الخطوة الثالثة:

حضري تتبيلة شاورما الفراخ بوضع الزبادي في بولة عميقة ثم أضيفي له الخل والليمون وزيت الزيتون.

الخطوة الرابعة:

أضيفي التوابل من الملح والفلفل الأسود والكركم والكاري والبابريكا والسبع البهارات والبصل البودر والثوم البودر.

الخطوة الخامسة:

امزجي مكونات الخلطة بمضرب يدوي لتحصلي على تتبيلة متجانسة ثم ضعي فيها شرائح الفراخ وقلبيها جيدًا من جميع الجهات.

الخطوة السادسة:

اتركي شاورما الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل ليلة كاملة على أن توضع مغطاة بكيس بلاستيك في الثلاجة.

الخطوة السابعة:

ضعي طاسة تيفال غير لاصقة على النار وبها القليل من الزيت النباتي واتركيه يسخن جيدا.

الخطوة الثامنة:

ضعي الشاورما داخل الطاسة واتركيها دون تقليب حتى تأخذ لون الشواء أولا.

الخطوة التاسعة:

قلبي الشاورما بعد ذلك على جميع الجهات حتى تنضج ثم انشليها في طبق التقديم.

الخطوة العاشرة:

ضعي شاورما الفراخ في العيش لتحضير سندوتشات، وقدميها مع البطاطس المحمرة وصوص الكاتشب أو قدميها بجانب الأرز الأبيض والعيش المحمص مع سلطة التومية والمخلل.