الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في المنزل

كيكة الشيكولاتة
كيكة الشيكولاتة

تحتار الكثير من النساء في تقديم صنف حلويات إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام والوجبات المتكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مع صنف حلويات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل كيكة بالشوكولاتة لأنها تعتبر صنف حلو يحبه جميع الناس وخاصة الأطفال حيث تعتبر الكيكة من أشهر أنواع الحلويات التي انتشرت في كل انحاء العالم وأصبحت تقدم في المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد.

 

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واليوم يقدم الدستور طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة لتقدمها ربة المنزل لأسرتها كصنف حلويات مميز بجانب الشاي.

مقادير عمل الكيكة بالشكولاتة:

تتضمن طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل وهي كالتالي:

الدقيق: 2 كوب من الدقيق الابيض الفاخر للحلويات.
السكر: نصف كوب من السكر الأبيض.
البيض: عدد 3 حبات بيض.
الفانيليا: 2 باكيت فانيليا او ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
البيكنج بودر: باكيت من البيكنج بودر.
الكاكاو: 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
الملح: رشة صغيرة من الملح.
الحليب: 1 كوب من اللبن الحليب.
الزيت: نصف كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.


مقادير صوص الشوكولاتة للكيكة:

الحليب: 1 كوب من اللبن الحليب.
الكاكاو: 1 كوب من الكاكاو الخام.
السكر: نصف كوب من السكر الأبيض.
الدقيق: 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الابيض الفاخر.
الماء: ربع كوب من الماء.
الزبدة: 1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص:

الخطوة الأولى:
قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن.

الخطوة الثانية:
قومي بنخل الدقيق جيدا و ضعي عليه البيكينج باودر والكاكاو ورشة الملح.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع الـ 3 بيضات في وعاء عميق مع الفانيليا ثم اخفقيهم جيدا بالمضرب الكهربائي حوالي 3 دقائق حتى يتضاعف حجمهم.

الخطوة الرابعة:
قومي بوضع السكر في الوعاء واخفقيه مع البيض ثم قومي بوضع الزيت ثم الحليب مع الاستمرار في الخفق.

الخطوة الخامسة:
قومي بوضع خليط الدقيق على خليط البيض ثم قلبي بالملعقة جيدًا حتى يمتزج تمامًا وتختفي تكتلات الدقيق وتحصلي على قوام الكيك الثقيل.

الخطوة السادسة:
قومي بدهن قالب الفرن بقليل من الزيت ثم صبي فيه خليط الكيكة.

الخطوة السابعة:
قومي بوضعها في الفرن حوالي 40 دقيقة حتى تنضج، ثم اتركيها تبرد قليلًا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة للكيكة:

الخطوة الأولى:
قومي بوضع السكر و الحليب و الدقيق و الماء و الكاكاو في إناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي و يصبح قوام الصوص ثقيل.

الخطوة الثانية:
قومي بوضع الزبدة مع الخليط وقلبيهم جيدًا حتى يذوب و يتجانس مع الصوص وارفعيه من على النار.

الخطوة الثالثة:
اتركيه ليبرد مع التقليب من حين لآخر قبل الاستخدام.

الخطوة الرابعة:
قومي بصب الصوص على الكيكة ثم قطعيها وقدميها بجانب الشاي أو العصير.

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