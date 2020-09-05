طريقة عمل كيكة الموز والمكسرات

مكونات خليط الموز:

مكونات الكيك:

طريقة التحضير:

تعد "الكيكة" من الحلويات المحببة، لكن أنواع كثيرة منها تحتاج إلى عناء كبير لإعدادها بشكل جيد.وتقدم الشيف عظيمه حمدى، طريقة جديدة لصنع كيكة الموز بالشكولاتة والمكسرات، تتسم بالسهولة والمذاق الشهى.٢ موزة مقطعةثلاث أرباع كوب سكرنصف كوب زيت٢ م ك فانيليا سائلةكوب ونصف دقيقنصف كوب كاكاونصف كوب ماءربع كوب مكسرات مجروشةم ك بيكنج بودرربع م ك بيكنج صودارشة ملحفي قدر علي المار نقوم بتقطيع الموز ثم نضيف السكر والزيت والفانيليا ونقلب جيدا حتي يصبح خليط ناعم وكريمي ثم في بولة نقوم بخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج البودر والصودا والملح جيدا ثم الماء ونقلب ثم خليط الموز ونقلب جيدا ثم المكسرات ونضعها في قالب الكيك ثم تدخل الفرن وتقطع وتقدم بالهنا