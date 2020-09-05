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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل كيكة الموز والمكسرات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
كيكة الموز والمكسرات
كيكة الموز والمكسرات
إسلام جمال
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تعد "الكيكة" من الحلويات المحببة، لكن أنواع كثيرة منها تحتاج إلى عناء كبير لإعدادها بشكل جيد.

وتقدم الشيف عظيمه حمدى، طريقة جديدة لصنع كيكة الموز بالشكولاتة والمكسرات، تتسم بالسهولة والمذاق الشهى.

مكونات خليط الموز:
٢ موزة مقطعة
ثلاث أرباع كوب سكر
نصف كوب زيت
٢ م ك فانيليا سائلة

مكونات الكيك:
كوب ونصف دقيق
نصف كوب كاكاو
نصف كوب ماء
ربع كوب مكسرات مجروشة
م ك بيكنج بودر
ربع م ك بيكنج صودا
رشة ملح

طريقة التحضير:
في قدر علي المار نقوم بتقطيع الموز ثم نضيف السكر والزيت والفانيليا ونقلب جيدا حتي يصبح خليط ناعم وكريمي ثم في بولة نقوم بخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج البودر والصودا والملح جيدا ثم الماء ونقلب ثم خليط الموز ونقلب جيدا ثم المكسرات ونضعها في قالب الكيك ثم تدخل الفرن وتقطع وتقدم بالهنا

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