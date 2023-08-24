بالمقادير.. طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل شاورما الفراخ من الأكلات المفضلة للكثيرين، وتحتار الكثير من النساء في تقديم وجبة الغداء إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات.

كيفية عمل شاورما الفراخ

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل شاورما الفراخ لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الأرز الأبيض او المكرونة او يمكن عملها كسندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.



مقادير شاورما الفراخ خطوة بخطوة

في السطور التالية يقدم الدستور مقادير عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة لكي تقدمها ربة المنزل إلى أسرتها:



صدور الفراخ:

١ كيلو من صدور الفراخ تكون مخلية من العظم ومقطعة الى شرائح طولية متوسطة الحجم.

البصل البودر:

١ ملعقة صغيرة من البصل البودر.

الثوم البودر:

١ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

البابريكا:

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

الكركم:

١ ملعقة صغيرة من الكركم.

الكاري:

١ ملعقة صغيرة من الكاري.

السبع بهارات:

١ ملعقة صغيرة من السبع البهارات.

الفلفل الاسود:

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

الملح:

١ ملعقة صغيرة من الملح.

خل التفاح:

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

زيت الزيتون:

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الزبادي:

علبة كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

عصير الليمون:

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طماطم شيري:

كمية مناسبة من الطماطم الشيري كل ثمرة مقطعة لنصفين.

البقدونس:

ربطتين من البقدونس المقطع صغير.



طريقة عمل شاورما الفراخ

الخطوة الأولى:

قومي بغسل قطع الفراخ جيدا بالماء والخل والليمون ويمكن تركها في محلول النقع هذا لمدة ربع ساعة ثم شطف الفراخ جيدا.

الخطوة الثانية:

قومي بتقطيع الفراخ إلى شرائح طولية واشطفيها جيدا مرة أخرى واتركيها تتخلص من الماء الزائد تماما داخل مصفاة واسعة العيون.

الخطوة الثالثة:

قومي بتحضير تتبيلة شاورما الفراخ وهي وضع الزبادي في بولة عميقة ثم أضيفي له الخل والليمون وزيت الزيتون.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسود والكركم والكاري والبابريكا والسبع بهارات والبصل البودر والثوم البودر.



الخطوة الخامسة:

قومي بتقليب مكونات الخلطة بمضرب يدوي لتحصلي على تتبيلة متجانسة او اضربيها في الخلاط جيدا.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع شرائح الفراخ في التتبيلة ثم قلبيها جيدا من جميع الجهات.

الخطوة السابعة:

قومي بترك شاورما الفراخ في التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات ويفضل ليلة كاملة على أن توضع مغطاة باسترياش او كيس بلاستيك في تبريد الثلاجة.

الخطوة الثامنة:

قومي بوضع طاسة تيفال غير لاصقة على النار وبها القليل من الزيت النباتي ويفضل زيت ذرة أو زيت عبد الشمس ولكن يمكن وضع زيت الزيتون واتركيه يسخن جيدا.

الخطوة التاسعة:

قومي بوضع الشاورما داخل الطاسة واتركيها دون تقليب حتى تأخذ لون الشواء أولا.

الخطوة العاشرة:

قومي بتقليب الشاورما بعد ذلك على جميع الجهات.

الخطوة الحادية عشر:

قومي بوضع طماطم شيري مقطعة نصفين مدوالبقدونس المقطع ثم ثم قلبيهما جيدا ثم قومي بنشل المكونات من على الطاسة وضعيها في طبق التقديم.

الخطوة الثانية عشر:

ضعي شاورما الفراخ في العيش التورتيلا او الفينو حسب الرغبة لتحضير سندوتشات شهية وقدميها مع البطاطس المقلية واى نوع من الصوصات مثل الكاتشب والمايونيز والمسطردة أو السويت شيلي حسب الرغبة.