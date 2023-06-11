بطريقة سهلة وجديدة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ في المنزل؟

طريقة عمل الحواوشي بالفراخ من أكثر الوصفات المصرية التي يتم البحث عنها على جوجل، فهي لذيذة وسريعة التحضير ويمكنك إضافة العديد من النكهات لها.

مكونات حواوشي الفراخ في المنزل

فراخ مفرومة

3 بصل وسط

1 فلفل أخضر متوسط ​​الحجم ( ​​حار)

1 فلفل أخضر كبير (مكعبات)

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق صغيرة فلفل أسود

6 خبز بلدي كامل مقطع إلى أنصاف

12 شريحة جبنة

1 كوب زيت نباتي

طريقة عمل حواوشي الفراخ



افرم البصل في محضر الطعام، مع التأكد من أنه مفروم تمامًا ولكن ليس مهروسًا.

نقطع الفلفل الأخضر والفلفل الحار.

في وعاء، اخلطي الفراخ المفرومة مع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار، يضاف الملح والفلفل ويخلط جيدا حتى يتجانس، للحصول على أفضل النتائج اتركيه لينقع في الثلاجة لبضع ساعات.

لتحضير السندويشات اقطع الخبز إلى نصفين، املأ كل نصف بملعقة كبيرة من الفراخ المفرومة، وزعيها بالتساوي في الخبز حتى تنضج بالتساوي.

ضعي شريحة جبن في كل نصف بلدي، قد تحتاج إلى قطع الجبن لتناسب الشطيرة بشكل صحيح.

ادهني الخبز بالزيت على كلا الجانبين.

سخني مقلاة كبيرة، ثم اخفضي النار إلى درجة متوسطة وضعي نصفًا بلديًا (أو اثنتين إذا كانت المقلاة كبيرة بما يكفي)، وجانب الجبنة لأعلى.

اتركي الخبز ليقلى لبضع دقائق، اضغط برفق لأسفل، عندما يصبح الخبز ذهبيًا ومقرمشًا، اقلبه إلى الجانب الآخر، اتركيها تطهى حتى تصبح ذهبية اللون ثم أزيليها وضعيها على مناديل المطبخ للتخلص من بقايا الزيت، كرر العملية مع باقي السندويشات.

أفضل الأطباق الجانبية التي يمكن تناولها مع الحواوشي هي خضار مخلل أو مخلل لفت أو مخلل ثلاجة حار، إذا كان لديك وقت يمكنك صنع سلطة مثل فتوش اللبناني .

الجانب الآخر الذي يتماشى مع الحواوشي هو البطاطس المقلية وشوربة الخضار المصنوعة منزليًا.