أفكار مطبخ إفطار ثالث أيام رمضان 2023.. «بط» و«حواوشي»

تحتار سيدة المنزل في اختيار أفكار جديدة لإفطار ثالث يوم رمضان، حيث الحيرة في اختيار الوصفات الجديدة وغيرها من الوصفات غير التقليدية على سفرة رمضان.

خلال السطور التالية نحاول أن نكسر الأمور التقليدية ونحدد أفكار مطبخ ثالث يوم رمضان 2023.

طريقة عمل بوريك معجنات لذيذة

يحتوي البوريك معجنات لذيذة على حشوة نظرًا لأن المعجنات عادة ما يتم شراؤها جاهزة، فهي وجبة سهلة وسريعة لتحضيرها معًا في المنزل، ويأتي بأشكال وأحجام لا حصر لها حتى ذلك الملفوف على شكل سيجار.

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طريقة عمل الحمام المحشي

نقدم طريقة عمل الحمام المحشي والمشوي، لإفطار شهي لثاني أيام شهر رمضان، تتميز بالسهولة والإمكانيات الموجودة بكل منزل.

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طريقة تحضير الأرز المعمر

تعد وصفة الأرز المعمر من الوصفات الشهية واللذيذة والتى تحتوي على كم كبير من الفوائد، كما أننا نضمن لك أنها ستبقي معدتك في أمان في اليوم التالي من الصيام.

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طريقة عمل الحواوشي

يعد الحواوشي من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، والتي يفضلها البعض خلال أيام الأجازات لتحضيرها بالمنزل، ولكن يغفل الكثير الطريقة الصحيحة لصنعه في البيت.

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البط

يعتبر البط من الأكلات الرسمية لأول أيام رمضان، حيث يعد الخيار الأول للكثير من ربات البيوت لإفطار أول أو ثاني أو ثالث أيام رمضان.

يعد البط من الآكلات المليئة بالكربوهيدرات التى تغذي العضلات، وأيضا توفر الطاقة التي يحتاجها الجسم، وتراقب درجة حرارة الجسم وتدعم وظيفة المخ، كما تناول برتقالة في اليوم يقلل خطر الإصابة بسرطان الفم و الحنجرة و المعدة، و تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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