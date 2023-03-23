الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إفطار اليوم الأول من شهر رمضان 2023.. طريقة عمل الأرز المعمر باللحم

الأرز المعمر باللحم
الأرز المعمر باللحم

مع دخول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من الناس عن طريقة الأرز المعمر، حيث يحتاج الناس إلى الكثير من الوصفات المختلفة في هذا الشهر، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضير وصفة الأرز المعمر.

إفطار اليوم الأول من رمضان 2023

لتحضير وصفة الأرز المعمرة يمكنك تحضير مجموعة من المكونات واتباع طريقتها من أجل إفطار اليوم الأول في رمضان 2023.

إنها شهية ولذيذة وتحتوي على كم كبير من الفوائد كما أننا نضمن لك أنها ستبقي معدتك في أمان في اليوم التالي من الصيام.

مقادير عمل أرز الثوم المعمر:

2 كوب أرز أي حوالي نصف كيلو.
4 أكواب حليب كامل الدسم أو حوالي كيلو.
ملعقة صغيرة ملح
2 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن بلدي.
نصف ملعقة شاي من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة عمل الأرز المعمر باللحم

من أجل التحضير الكامل للمكونات يمكنك اتباع خطوات طريقة الأرز المعمر، والتي تتعرف عليها من النقاط التالية:

أولاً سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة مئوية حوالي ربع ساعة قبل تحضير الوصفة.
نحضر الطاجن أو البرام ونضع الأرز والحليب والملح والفلفل فيه ونخلط المكونات معًا.
ضعي الزبدة على وجه الطاجن ووزعيها على سطح الأرز والحليب جيداً وبالتساوي.
أخيرًا يمكنك وضع الفلفل الأسود مرة أخرى على سطح الطاجن.

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الخطوة الاختيارية هي وضع القليل من الكريمة على الوجه أيضًا أو كريمة الطهي لجعلها أكثر ثراءً بالمكونات.
بعد التأكد من أن الفرن ساخن أدخل الكسرولة في الفرن.
يمكنك التحقق مما إذا كانت الوصفة قد نضجت عن طريق تذوق واختبار الأرز بعد نصف ساعة.
تستغرق الوصفة حوالي ساعة ليتم طهيها بالكامل في الفرن.

يمكنك إضافة قطع اللحم إلى الأرز المعمر بعد تسوية اللحم تماما وأثناء تجهيز طاجن الأرز المعمر وتوزيعها في القلب وتغطيتها جيدا بالأرز.

بعد نصف ساعة يمكنك إخراج الكسرولة من الفرن وتقديمها ساخنة.

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