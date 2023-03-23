الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شهر الحلويات.. طريقة عمل الكنافة بحشوة الكريمة في أول أيام رمضان 2023

الكنافة بالكريمة
الكنافة بالكريمة

الكنافة هي واحدة من أشهر الحلويات في دول الشرق الأوسط وخاصة مصر مثل معظم الوصفات العربية هناك أكثر من طريقة، هذا الطبق العربي الحلو هو مزيج رائع من قشرة مقرمشة وحشوة كريمة وشراب عطري في أول أيام شهر رمضان 2023.

طريقة عمل الكنافة بحشوة الكريمة

المكونات

سكر أبيض عادي

الحليب كامل الدسم: يمكنك استخدام الحليب الطازج أو الحليب المجفف. 

  • الكريمة: يمكنك استخدام كريمة ثقيلة أو مخفوقة أو كريمة طازجة.
  • السميد: يساعد على تكثيف القشدة وبالتالي لا نضطر إلى الإفراط في استخدام دقيق الذرة.
  • دقيق الذرة.
  • عجينة الكنافة : طازجة أو مجمدة.
  • السمن: يستخدم بعد الذوبان.
  • عصير الليمون.
  • ماء الورد: لإضفاء النكهة على كل من الشراب والقشدة.
  • ماء زهر البرتقال: لإضفاء النكهة على كل من الشراب والقشطة.
  • بتلات الورد المجففة: للتزيين.
  • الفستق: للتزيين.

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طريقة عمل الكنافة

قم بإعداد الشراب أولاً حتى يبرد تمامًا قبل استخدامه.

حضري حشوة الكريمة واتركيها تبرد أيضًا.

أخيرًا نحضر العجينة ثم نجمع الكنافة في مقلاة مدهونة بالزبدة.

اخبز فقط بالقرب من وقت التقديم لأن الأفضل هو أن تكون دافئة.

يُسكب المزيد من الشراب ويُزين بمجموعة مختارة من المكسرات وبتلات الورد إن أمكن.

طريقة عمل الشراب للكنافة

ضع مكونات الشراب بدون تقليب الخليط حتى يذوب السكر، قلل اللهب إلى درجة منخفضة واتركه ينضج لمدة 5 إلى 8 دقائق فقط، يُطفئ المزيج ويُضاف إليه ماء الورد وماء الزهر، انقل الشراب إلى كوب ليبرد تمامًا، قد يبدو الشراب مائيًا جدًا ولكنه سوف يتكاثف عندما يبرد.

طريقة عمل حشوة الكريمة 

يوضع الحليب والقشدة والسميد والسكر ودقيق الذرة معًا حتى تمتزج جيدًا دون أي تكتلات ظاهرة، قم بغليها على نار متوسطة أثناء الخفق باستمرار لمنعها من الالتصاق بالقاع والحرق، اتركيها على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى تبدأ في التكاثف.

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