الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل الزبادي البلدي بالمنزل خطوة بخطوة بشكل سهل

الزبادي البلدي
الزبادي البلدي

يعتبر الزبادي من الأطعمة الأساسية على سفرة سحور رمضان، ومن أهم الوجبات في السحور لكونه مليء بالمواد الغذائية المهمة والصحية بالنسبة لجسم الإنسان، كما أن سهل عملية الهضم ويمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وحينها لا يشعر الصائم بالإرهاق والتعب خلال يوم صيام طويل.

طريقة عمل الزبادي البلدي بالمنزل

لذا في هذه السطور نوضح طريقة عمل الزبادي البلدي في المنزل.

أولًا : مكونات الزبادي

  • لتر من الحليب الكامل الدسم
  • 3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.
  • 1 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

خطوات عمل الزبادي البلدي في المنزل 

  • يتم وضع الحليب في إناء على النار حتى يغلي بشكل جيد.
  • يفضل استخدام الحليب الطبيعي وليس المعلب لأنه يعطي نتيجة أفضل وطعم ألذ.
  • يترك حتى يبرد ومن ثم يتم استخدامه ويُفضل أن يتم استخدام الحليب بعد ترك يوم في الثلاجة .
  • الغرض من الخطوة السابقة تكوين طبقة القشطة التى تضيف طعم للزبادي وتجعل الشخص يحصل على قيمة غذائية للزبادي أعلى.
  • يُضاف الزبادي إلى الحليب الدافئ مع التقليب الجيد
  • كما يمكن وضعه في الخلاط أو استخدام المضرب الكهربائي لخفقه .
  • يتم إضافة لبن البودر للحصول على الزبادي متماسك وهذه خطوة إختيارية .
  • يتم وضعه في الأكواب الزجاجية أو الفخار .
  • توضع الأكواب في صينية بها ماء دافئ.
  • نشعل الفرن لمدة خمسة دقائق على درجة حرارة 170 درجة لتسخينه، وبعد ذلك نغلق شعلة فرن البوتاجاز لوضع أكواب الزبادي داخل الفرن مدة 7 ساعات .
  • يجب عدم فتح باب الفرن وإدخال الإضاءة على الأكواب.
  • الخطوة الأخيرة وضعه في الثلاجة بعد الفترة بأكملها ساعتين على الأقل لكي يكون قوامه متماسك وبالهنا والشفا.

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يتم تناول الزبادي بشكل يومي للحفاظ على حركة الأمعاء وقتل البكتيريا وتقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

 

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